Nem kell fordított rajtrács, ballaszt és rajtbüntetések sem a Forma-1-ben?

A Liberty Media a háttérben folyamatosan azon dolgozik, hogy 2021-től miként tudnák teljesen átszabni a Forma-1-et, kezdve a versenyhétvégék lebonyolításával. Erre szerintük nagy szükség van, nemcsak a show miatt, hanem az újabb és újabb futamok kapcsán is, mivel a jelenlegi rendszer mellett nagyon nehéz elképzelni évi 25 versenyt, ami az elsődleges cél.

A sportban a többség szerint már ez a 21 verseny is sok, miközben jövőre 22 nagydíjat rendeznek, ami minden eddiginél több. A fordított rajtrács és a sprintfutamok mellett a ballasztok is az ötletek között szerepelnek, ami annyit tesz, hogy az FIA nem rajtbüntetéseket osztana ki, hanem plusz súlyokat, amik által az autók még nehezebbek lennének, így nem tudnának olyan tempót menni, mint általában.

Lance Stroll

„Nem tudom... Azt hiszem, először ki kellene próbálnunk és megnézni, hogy miképpen működik. Nehéz, mert tudom, hogy a Liberty Media meg akarja fűszerezni a dolgokat és gyorsabb gumikat adni. Ha ez jó a rajongóknak, és adott a show, akkor az jól hangzik, de vannak kivételek is, mint például Monaco, ahol hátulról nincs esélyed. Azokon a pályákon, ahol lehet előzni, ott mindez izgalmasnak tűnik. Fantasztikus lenne érezni, hogy milyen az autó alacsony üzemanyagszint mellett időmérős körülmények között. Tudom, hogy a rajongók is szeretik ezt, és szeretnék látni, hogy a versenyzők határon mennek.”

Antonio Giovinazzi

„Lehetséges, hogy a vasárnapi fő verseny előtt lenne valami, ami jó az F1-nek, de szerintem az emberek számára is érdekes lehetne egy másfajta rajtrács és egy más futam vasárnap, ami szórakoztatóbbá tehetné a dolgokat. Meglátjuk, hogy mi lesz, hogyan szervezik ezt meg.”

Kimi Raikkonen

Nem hiszem, hogy ebbe igazán van beleszólásunk. Majd meglátjuk, hogy mi történik. Nem igazán számít, hogy nyitottak vagyunk vagy sem. Végül ők azok, akik diktálnak, övék az utolsó szó. Az évek során sok dolgot próbáltunk ki, amik néha működtek, néha pedig nem. Volt, ami csak egy hétvégét élt meg, a következő alkalommal pedig eltűnt. Ki tudja... A dolgok nagyon jól néznek ki papíron, de amíg azokat ki nem próbálod, lehetetlen megmondani. Ez lehet jó és rossz is. Majd meglátjuk.”

Daniil Kvjat

„Nem tudom, ez úgy hangzik, mint egy sebtapasz. Nem tűnik úgy, mintha a probléma megoldódna. Nem gondoltam erre. Csak azt gondolom, hogy nem szabad büntetéseket kiszabni. Talán most, ha látják, hogy a versenyzők évi három motorral küszködnek, akkor azt ötre is növelhetjük. A költségek növekednének, de legalább egy tisztességes reprezentatív évet kapnánk büntetések nélkül. Hogy őszinte legyek, Spában ott volt a büntetésem, de ennek ellenére egy nagyon erős versenyem volt. Tehát még mindig megvan a lehetőséged arra, hogy jó hétvégéd legyen. Valójában szórakoztató is volt, de igen, egyetértek azzal, hogy valószínűleg nem kellenének az ilyenfajta szankciók.”

„Sok különböző véleményünk lesz a fordított rajtrácsról is, de ha be kell lépnünk ebbe, akkor foglalkoznunk kell vele és megcsináljuk. Ugyanakkor szerintem ez is csak egy sebtapasz lenne, nem megoldás az igazi problémára. Egy szorosabb és versenyképesebb mezőnyre lenne szükség. Ehhez pedig nem sprintfutamokat kellene csinálnunk, vagy bármi mást. Számomra kissé természetellenesnek hangzik. Kicsit olyan, hogy nem oldjuk meg az igazi problémákat, csak sebtapaszt használunk. Nekem ez az első reakcióm erre.”

„Olyasvalami ez, mint a Halónál, ahol az emberek kicsit panaszkodtak, majd folytattuk a munkát, de ez most valóban úgy hangzik, hogy eltérünk a tradícióktól, ami a sport klasszikusát jelenti. Szóval szerintem nincs szükség fordított rajtrácsra, csak egy szorosabb mezőnyre, mert most csupán három csapat harcol a győzelemért, de ha ez öt vagy hat istálló lenne, legalább a Renault-val és a McLarennel... Még érdekesebb lenne, ha öt csapat lenne ugyanazon a szinten. Ez már a MotoGP-re hasonlítana, ahol az utolsó körig láthatunk csatákat az élen. Utolsó körök, utolsó kanyarok... Szerintem ez kellene a Forma-1-ben is.”

Valtteri Bottas

„Kedvelem a jelenlegi rendszert. Szerintem semmi baj nincs vele. Monza nem volt ideális, amiért tudunk tenni, hogy más esetben ez ne történjen meg. Sprintfutam? Igen, a juniorkategóriában már volt részem benne, és mindig egy kicsit feleslegesnek éreztem. Ha mész egy rossz időmérőt, akkor ez lehetőséget ad neked a futamon, de mindez valóban fair? Nem vagyok biztos abban, hogy ez jó.”

Alexander Albon

„Úgy érzem, felesleges dolgok ezek a már meglévők mellé. Szerintem a szankciók rendben vannak. Még az is jó, amit a versenyzők figyelmeztetésével csinálnak. Úgy gondolom, jobb így.”

Pierre Gasly

„Szerintem jobb megoldás lenne, ha bármilyen motort használhatnánk, majd a kívánt számú erőforrással fejeznénk be az évet. Természetesen az autókra vigyáznunk kellene, de versenyzőként és versenyképes pilótaként nem szeretjük a büntetéseket. Ha megnézzük Spát és Monzát, ott volt négy-öt versenyző, akik büntetést kaptak. Nem, hiszem, hogy ez egy jó dolog és jó módja lenne annak, hogy hátulról kezdjünk meg egy hétvégét. Amikor büntetésünk volt Monzában, úgy döntöttünk, hogy használt gumikon megyünk ki a Q2-ben, tehát feltartott kezekkel tettük ezt. Szerintem ezen lenne mit változtatnunk. Nem tudom rá a pontos megoldást, de nyilvánvalóan van valami, amit meg lehet változtatni.”

