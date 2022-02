Nem hoz drámai változást a Haas-Ferrari kapcsolatban a maranellói iroda megnyitása

Bár a Ferrari és a Haas F1 Team kapcsolata korábban is meglehetősen szoros volt, az idei holtszezonban tovább erősödött a szimbiózis a két istálló között. A Ferrarinál a költségsapka szigorítása miatt tavaly döntöttek úgy, hogy emberi erőforrásaik egy részét átcsoportosítják a Haashoz, ennek eredményeként 2022-től Haas-iroda is működik Maranellóban.

Az új, már bemutatott Haas VF-22-est már a korábbi Ferrari-tervező, jelenlegi Haas technikai igazgató Simone Resta által vezetett csapat álmodta meg és nagyon szeretnék maguk mögött tudni a nullázással zárult 2021-es esztendőt.

Günther Steiner úgy vélekedik, a Haas-iroda megnyitása ellenére nem változik drámaian a kapcsolat a két istálló között, valamint kifejtette, nem volt nehéz meghozniuk a döntést, hogy kihasználják ezt a lehetőséget a fejlődésre.

„Mindig is jó kapcsolatot ápoltunk a Ferrarival, ami az FIA szabályainak köszönhetően mélyül. A költségsapka miatt rendelkezésünkre bocsájtottak néhány épületet, mi pedig éltünk a lehetőséggel. Körülbelül 30-35 ember érkezett az olaszoktól" - mondta Steiner az Autosportnak.

„Nem lesz nagy változás, továbbra is úgy marad az együttműködésünk, ahogy eddig volt. Csak éppen most már mi is Maranellóban dolgozhatunk, nemcsak azok a mérnökeink, akik a szélcsatornában dolgoztak az aerodinamikai elemeken."

A Haas 2016-os F1-es debütálása óta rendre a Ferraritól szerezte be az alkatrészeket - természetesen a szabályok adta kereteken belül, így racionalizálva saját működését. Bár az idei autó leleplezése már megtörtént, csak akkor tudhatunk meg róla információkat, amikor az aszfaltra gurul az előszezoni teszten Barcelonában.

„Minden lehetőséget igyekszünk kiaknázni a Ferrarival való kapcsolatunkból. Mi vagyunk a legkisebb csapat a rajtrácson, ezért ez különösen fontos számunkra" - mondta Resta. „A szabályok szigorodtak, kevesebb alkatrészt vehetünk az olaszoktól, de összességében mindent megteszünk, ami a szabályok keretein belül megengedett."

