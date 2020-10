Nem fog az IndyCar-ból pilótát igazolni a Haas

Colton Herta tavaly, mindössze 18 évesen minden idők legfiatalabb IndyCar futamgyőztesévé vált, azonban hiába tűnik nagyon csábítónak a csapat számára, hogy az egyik legjobb amerikai tehetséget igazolja le az amerikai alakulat, erre nincs semmi esély jelenleg.

Továbbra is meg van az esély arra, hogy a Haas két újonccal vágjon neki a 2021-es szezonnak, jelenleg sajtóhírek szerint Mick Schumacher és Nikita Mazepinnek van a legjobb esélye arra, hogy jövőre náluk versenyezzen.

„Szerintem Colton Herta nagyon jól teljesít” – nyilatkozta Steiner a Crash.net kérdésére, hogy Herta is esélyes-e a Haas egyik ülésére. „Ő az egyik pilóta, akit figyelemmel követek, amikor az államokban vagyok, és IndyCart nézek. Fantasztikus munkát végez.”

„Nem beszéltem azonban bele, szóval a spekulációkat ezzel kapcsolatban itt le is zárhatjuk. Tisztelem azt, amit csinál, nagyon fiatal, és fényes jövő áll előtte, de szerintem boldog ott, ahol most van, ezért nem is beszéltünk vele.”

Colton Herta, Andretti Harding Steinbrenner Autosport Honda Fotó készítője: Barry Cantrell / Motorsport Images

„Tudom, hogy versenyzett korábban Európában is, meg minden ilyesmit, de már a második szezonját teljesíti az IndyCar-ban, jó csapatnál van, és a befektetők is ott akarják látni.”

„Nem beszéltem vele, de teljes mértékben tisztelem, amit odaát csinál. Ugyanakkor biztosan nem lesz jövőre az autónkban.”

Steiner szerint még körülbelül 1 hónap, mire bejelenthetik a jövő évi pilótapárosukat, és türelemre inti az embereket.

„A lehető leghamarabb próbáljuk bejelenteni, kik lesznek a pilótáink, de még nem írtunk alá egyetlen szerződést sem. Nincs semmi értelme azt mondani, hogy talán ez, talán az lesz, mert ha aztán nem történik meg, akkor meg magyarázkodni kell, szóval egy kicsit türelmesnek kell lenni még.”

Steiner korábban megerősítette, hogy pénzügyi okokból kell elhagynia Magnussennek és Grosjeannak is a csapatot.

