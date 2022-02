Nem fedi fel titkait bemutatóján a Red Bull

Az osztrák csapat az elsők között leplezi le az új szezonra készített vadonatúj autóját, az online bemutatóra jövő hét szerdán kerül sor, Helmut Marko ugyanakkor a német Sport1-nek nyilatkozva elmondta, az RB18 lényeges részletei nem kerülnek nyilvánosságra.

„Az autók bemutatója a szponzorok és a rajongók számára egyaránt fontos, de nekik egyelőre semmilyen technikai részletet nem mutatunk meg" - fogalmazott Marko, hozzátéve, a Red Bull még mindig keményen dolgozik az autó végleges formatervének befejezésén. „Az új konstrukció csak röviddel a február 23-i barcelonai teszt előtt készül el végleg."

A Red Bull tanácsadója elmondta, ahogy azt korábban a McLarennél is bejelentették, az első komolyabb frissítési csomagot ők is a március 20-i Bahreini Nagydíjra szállítják, ugyanis az új szabályok miatt egy teljesen új autót kellett építeni és így a szezonra történő felkészülés menetrendje is alaposan megváltozott.

„A szabályok tavaly nem változtak, ezért akkor úgy döntöttünk, hogy nagyon korán elkészítjük a 2021-es autót és ez a döntés akkor helyesnek bizonyult. Most más a helyzet, az új szabályrendszer miatt mindenki igyekszik kivárni az utolsó pillanatig, hogy ne mutasson túl korán a riválisoknak olyan dolgokat, amiket elleshetnek."

Marko szerint a 2022-es esztendő is a Mercedes és a Red Bull csatájáról fog szólni, ami a világbajnoki címért folytatott versenyt illeti, de Jonathan Wheatley csapatfőnök a napokban megszellőztette, hogy akár a Ferrari is beleszólhat majd a "nagyok" dolgába.

A Red Bull február 9-én, egy nappal az Aston Martin előtt mutatja be 2022-es autóját, az RB18-at, amelynek kinézetén lényeges változás lehet a tavalyi szezonhoz képest, hogy eltűnik a festésről a Honda címkéje és a TAG-Heuer juthat főszponzori szerephez. A további bemutatók dátumai ezen a linken érhetők el.

