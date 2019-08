Nem fájóak Hamilton győzelmei, ha ilyen jó a Forma-1?

A Forma-1-ben mindig is voltak mélypontok, minden szinten, és ugyanez igaz a dominanciákra is: McLaren, Williams, Ferrari, Red Bull és most a Mercedes. A németek 2014 óta dominálnak, és úgy tűnik, hogy minden nagy rekordot megdönthetnek, akárcsak Lewis Hamilton, aki a jelek szerint a 2020-as szezont már hatszoros világbajnokként kezdheti meg.

Ugyanakkor az is igaz, hogy ha a versenyek nagyon látványosak, izgalmasak és drámát is hoznak magukkal, akkor a rajongók képesek megfeledkezni erről a dominanciáról. Remek példa erre a legutóbbi két futam a Red Bull Ringről és Silverstone-ból. A Brit Nagydíjon egy különösen látványos nagydíjat kaphattunk, ahol a Mercedes az első két helyen ért célba, mégsem beszéltek az emberek a dominanciáról.

Ez is csak azt jelzi, hogy ha remek a verseny, akkor erős túlzással nem érdekes az, hogy ki győz. Valóban ilyen egyszerű lenne a kérdés, vagy hosszú távon ez sem kifizetődő és új nyertesre lenne szüksége a Forma-1-nek? Nézzük meg a dolgokat kicsit közelebbről, de az már valóban fájdalmas lehet, hogy a Ferrarik 100 pontra vannak a listavezetőtől, és még mindig csak a szezon felénél járunk.