Nem egyedül döntött 2021-es párosáról az Alfa Romeo

Egy hete jelentette be az Alfa Romeo, hogy 2021-ben is Kimi Raikkönen és Antonio Giovinazzi versenyez majd náluk. A csapatfőnök, Frederic Vasseur azonban elárulta, nem egyedül hozták meg ezt a döntést, a Ferrari is beleszólt: „Jó kapcsolatunk van a Ferrarival, emiatt a versenyzőkről is közösen döntünk.”

Az Alfa Romeo még 2018-ban állapodott meg a Ferrarival a motorszállításról, 2021-ben jár ez majd le, de a két csapat valóban jó kapcsolatot ápol, mi sem mutatja ezt jobban, mint hogy a Ferrari boldogan küldi a Haas mellett hozzájuk is feltörekvő tehetségeit.

Giovinazzi is a Ferrari programjának tagja, olyannyira, hogy a Scuderia idénre már őt nevezte meg tartalékpilótaként. Raikkönen pedig, aki a Saubernél és a Ferrarinál is régi ismerős, több, mint szívesen látott vendég a csapatnál.

„Semmilyen nyomást nem gyakorolnak ránk, nyíltan beszélünk ezekről a dolgokról a Ferrarival és a pilótákkal. Aki ide akar jönni, annak be kell illeszkednie és itthon kell éreznie magát.” – folytatta a csapatfőnök.

Egyelőre úgy néz ki, valóban mindkét pilóta élvezi a hinwili csapatnál töltött időt, még ha a pályán nem is a legsikeresebbek. Eddig összesen nyolc pontot gyűjtöttek, de ettől függetlenül elég jó hangulatban telnek a napjaik, a csapat közösségi médiáját követő rajongók erről tudnának tanúskodni.

Arra a kérdésre, hogy 2021 után is a Ferrarival dolgoznak-e majd, Vasseur elmondta: „Tartanak a megbeszélések.” A kérdés azért fontos, mert idén a maranellói gyártó egy elég lomha motort adott nekik, bár nem úgy tűnik, mintha ez kárt tett volna kapcsolatukban.

Vasseur azért elmondta, jobban szeretne előreugrani 2022-be, amikor a következő aerodinamikai szabályzat életbe lép, mivel ez látszólag nagyobb egyenlőséget biztosít majd: „Mindenki olyan hamar át fog állni a 2022-es autóra, amilyen hamar csak lehet. Senki sem akar hátrányban kezdeni egy új korszakot, az öngyilkosság lenne.”

