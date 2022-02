„Nem csoda, hogy a csapatok félnek az Andrettitől”

Miközben ők tehát nagyon szívesen jönnének és eltökéltek a projekt iránt, a jelenlegi F1-es istállók kissé vonakodva nézik az amerikai terveit, és a Mercedes, valamint a Red Bull csapatfőnöke is elmondta, hogy csak akkor van értelme egy új csapatnak, ha az értéket is ad a szériához.

Az újonnan érkezőknek egyébként a Concorde-szerződés értelmében rögtön egy 200 millió dolláros belépési díjat kell fizetniük, amelyet aztán a már meglévő alakulatok között osztanak szét egyfajta kompenzációként a csökkenő bevételekkel szemben.

Az F1 ezzel a sorozat felhígulását igyekezett megakadályozni, de olybá tűnik, hogy Andrettiéknek egyáltalán nem okozna gondot ennek a kifizetése, sőt, ez csupán aprópénz lenne számukra.

Az F1-es újságíró és riporter, Will Buxton arról beszélt, hogy már a jelenleg érvényben lévő 140 milliós költségvetési sapka előtt is megrémisztette volna az Andretti Global pénzügyi helyzete a legnagyobb csapatokat is, akik korábban bőven 400 millió dollár felett is költöttek évente.

„Sok emberrel beszéltem ezen a hétvégén az IndyCar-paddockban. Andretti F1-es projektje komoly, nagyon komoly” – írta a Twitterén Buxton. A belépési díjat simán ki tudnák csengetni. Egy költségsapka nélküli korszakban pedig még a top három istálló arca is megrezzent volna tőlük. Nem csoda, hogy a többiek aggódnak miattuk.”

Azt ugyan Andretti nem fedte fel, hogy milyen támogatókkal rendelkezne, de azt elmondta az AP Newsnak, hogy nemcsak azért jönnek a Forma–1-be, hogy itt legyenek, hanem szeretnének versenyképessé is válni.

„Elkötelezettek és eredményesen akarják ezt csinálni. Nem azért vágnak bele, hogy csak benne legyenek. Már más sportokban is jelen vannak, és szerintük az F1 jelenleg igazán vonzó” – mondta Michael Andretti a támogatói kapcsán.

