Nem csak Verstappen mellőzte a Sky Sportsot Mexikóban

A vasárnapi nap folyamán érkezett a hír, hogy Verstappen és az energiaitalos csapat nem lesz hajlandó interjút adni a Sky-nak, mivel elégedetlenek a csatorna, de különösen az egyik riporterük viselkedésével és szóhasználatával.

A kétszeres világbajnok holland pilóta ennek okairól a verseny után beszélt, és később főnöke, Horner is elmagyarázta a média képviselőinek, hogy miért döntöttek úgy, ahogy. „Nyilván csalódottak voltunk a számos, becsmérlő megjegyzés miatt, melyek a Sky csatornáján hangoztak el az irányunkba.”

„Emiatt úgy éreztük, ezen a hétvégén szünetet tartunk, és ez nem fog ártani nekik sem. Muszáj egyensúlynak lennie a kommentárok terén. Vannak kiváló megjegyzések és észrevételek, de közben túl sok a figyelemhajhászó kommentár. Mi pedig csapatként összetartunk” – magyarázta Horner döntésük hátterét.

A Red Bull, beleértve a két pilótát, a csapatvezetőt és Helmut Markót is, pedig nemcsak az angol Sky-nak, de a németnek és az olasznak sem nyilatkozott a Mexikói Nagydíj folyamán, de közben azt is egyértelművé tették, hogy a következő hétvégén ismét visszaáll minden a megszokott kerékvágásba.

„Ez csak erre a hétvégére szólt, mert szerettük volna kifejezni, hogy nem vagyunk elégedettek a kevésbé pártatlan megjegyzésekkel és az olykor elhangzó vádaskodásokkal, miközben a TV is kezd egyre jobban szenzációhajhász lenni.”

„A következő futamon minden visszaáll a régibe. Csak szerettük volna meghúzni a határt, és jelezni, hogy bizonyos dolgok nem elfogadhatóak, és csapatként egységesek vagyunk ebben a témában.”

Ahogyan Verstappennek, úgy Hornernek sem tetszik, hogy a Sky egy bizonyos emberétől az hangzott el már többször is, hogy Lewis Hamiltont „meglopták” tavaly Abu Dhabiban, amikor elveszítette a bajnoki címet drámai körülmények között, és természetesen úgy érzik mindez nem pártatlan rájuk nézve.

„A Red Bull néha olcsó célpontot jelent” – tette még hozzá a csapatvezető, aki ismét kihangsúlyozta, hogy Brazíliában már hajlandóak lesznek beszélni a brit csatornával, amely egyébként már nem először keveredik hasonló helyzetbe.

Korábban a Haas főnöke, Günther Steiner is hasonló döntést hozott velük kapcsolatban, miközben többször is előfordult, hogy Mattia Binotto az olasz Sky-jal szólalkozott össze, akik több ízben is kritizálták a Ferrarit a rossz eredményeik vagy döntéseik után.

