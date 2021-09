Nem csak Verstappen feltartása volt a cél? – Bottas monzai motorjának „annyi”

Elég nagy meglepetés volt, amikor kiderült, hogy a finn megint a mezőny végére kerül. A csapat „taktikai” okokat emlegetett, csak azt nem tudtuk, hogy ez mit is takar pontosan, hiszen éppen akkor küldték hátra Bottast, amikor Verstappen is a mezőny legvégéről kezdett.

Emiatt egyből felmerült, hogy igazából csak a holland életének megnehezítése volt vele a céljuk, hogy így próbálják maximalizálni Lewis Hamilton versenyét, akinek jó esélye volt a győzelemre.

A végeredményt már ismerjük, de Bottas a futamot követően elmagyarázta, hogy azért kellett nála az idei ötödik hajtóegység, mert a monzai motorját már vélhetően nem használhatja a továbbiakban.

„Pusztán azért történt, mert muszáj volt, máskülönben azt kockáztattuk volna, hogy nem fejezzük be a versenyt. Elég sok problémánk volt, és ez nyilván kezd gondot okozni. Azt hiszem, hogy ez a motorom maradt, meg egy elég régi” – idézte a finn szavait a The Race.

Bármi is volt azonban a valós ok, Verstappen feltartása nem igazán sikerült neki, hiszen a Red Bull pilótája már a hatodik körben könnyedén elment mellette a hátsó egyenesben. Bottas nem is értette, hogy neki miért ment ilyen nehezen a felzárkózás.

„Ő tényleg jól tudta magát áthámozni a mezőnyön, és nem is tudom, nekem meg kell néznem, hogy csinálhattam-e volna valamit jobban, de könnyen elment mellettem, aztán további autókat is megelőzött, miközben nekem esélyem sem volt” – magyarázta a mercedeses.

