Nem csak új fejlesztési csomagját fogja tesztelni a Ferrari Fioranóban

Az FIA WWP (Wet Weather Package, azaz kb. Esős Projekt) csomagján 2022-ben kezdtek el dolgozni és célja, hogy az extrém esős versenyeken a látási viszonyokat javítsa egyfajta sárvédővel. Ennek egy korai verzióját már tavaly, Silverstone-ban kipróbálták, egy sárvédős Mercedes és egy sima McLaren rótták a köröket akkor a vizes pályán.

Az a teszt „kudarc” volt, de a szövetség nem adta fel. A probléma az volt, hogy az első megoldás csak a kerekek által kiszorított vízzel törődött, holott a ground effect miatt a diffúzor is tetemes mennyiséget lő fel belőle a levegőbe.

Ez az FIA együléses ágazatokért felelős igazgatóját, Nikolas Tombazist a probléma bonyolultságának az elismerésére sarkallta: „Még mindig nem tudjuk pontosan, mennyi felvert víz tulajdonítható a gumiknak és mennyi a diffúzornak. Tudjuk, hogy mindkét tényező elég jelentős és tisztában vagyunk vele, hogy teljesen nem fogjuk megoldani a problémát.”

Egy másik megoldás, melyet a Pirelli Forma-1-es részlegének feje, Mario Isola vetett fel, az lehet, hogy egy új gumikeveréket fejlesszenek ki, mely jobban megfelel az esős körülményeknek. Ez azonban egyelőre csak végső megoldás.

A sárvédős projekt fejlesztése azonban továbbra is folyik és már tavaly év végén is lett volna ennek egy tesztje, de a csapatok úgy döntöttek, ezt elhalasztják, hogy ne számítson bele az idei költségekbe az esetleges legyártásuk. Így idén májusban lesznek a következő tesztek, mégpedig a Ferrari csapata fogja őket kipróbálni.

A maranellóiak csütörtökre és péntekre lefoglalták maguknak a fioranói tesztpályát, és amellett, amit eddig is tudtunk, hogy az első nagyobb fejlesztési csomagjukat kipróbálják, az FIA új alkatrészeinek következő verziója is felkerül majd egy korábbi autójukra a formu1a.uno értesülései szerint. Emellett a Haas fiatalja, Oliver Bearman is autóba ül majd, hogy felkészüljön szereplésére az Emilia-Romagnai Nagydíj első szabadedzésén.

A tervek szerint a szövetség 2026-ra vezetné be a WWP-t, amikor terveik szerint már eleve kisebb hangsúlya lesz a diffúzoroknak is, de az olasz lap úgy tudja, amennyiben az eheti teszt sikeresnek bizonyul, akár már 2025-re előállhatnak egy változattal.