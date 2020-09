Nem csak Sainznak nem tetszett a kettes kanyar Szocsiban

Azoknak a pilótáknak, akik a kettes kanyarban lementek a pályáról, egy meghatározott úton kellett visszatérnie, amik polisztirollapokból és a falból álltak, amennyiben ezt nem tették meg, az időmérőn köridejük elvételével, a versenyen pedig öt másodperces büntetéssel voltak sújthatóak.

Sainz egyenesen átment a kanyaron az Orosz Nagydíj első körében, de mivel túl nagy sebességgel akart átmenni a résen, a McLaren pilótája nagy erővel a falba csapódott, később azt nyilatkozta, a kanyar gyengén van megtervezve és „nem is kéne ott lennie.”

A Williamsből George Russell, aki Sainzot követve ment át a résen, de valahogy nem keveredett bele a balesetbe, a Motorsport.com kérdésére egyetértett abban, hogy a kettes kanyart újra kellene tervezni:

„Egyrészt az egész versenynaptár egyik legrosszabb kanyarja, másrészt, ha a verseny szempontjából tekintünk rá, akkor is borzalmas. Már az egyik korábbi versenyzői eligazításon mondtam, hogy simán van hely ahhoz, hogy egy Bahreinhez hasonló első két kanyart csináljunk, egyfajta majdnem-hajtűkanyart, ahol a versenyzők be tudnak egymás mellé vetődni, ez a versenynek is jobb és a kanyart se vágja le senki.”

„Viszont, ha van egy derékszögű kanyar, ami még be is szűkül, miközben hárman vagy négyen küzdetek a rajt után, elkerülhetetlen, hogy valakinek ki kelljen mennie.”

Daniel Ricciardo egy öt másodperces büntetést is kapott a versenyen, amiért levágta a kanyart, ugyanis nem tudott eléggé lelassítani ahhoz, hogy a kijelölt területen jöjjön vissza. A Motorsport.com kérdésére így fogalmazott:

„A hétvége folyamán egyszer sem kellett a menekülőútra térnem, nem tudtam, hogy mennyire szűk. Pont most hallottam, hogy Carlos balesete így történt, hogy megpróbált ott átmenni. Nagyon fura a geometriája. Én, amikor elfékeztem, már tudtam, hogy szoros lesz. Viszont úgy van kialakítva, hogy az utolsó pillanatig reménykedsz, hogy átférsz.”

„Aztán mire elkötelezed magad, hogy mégis átmész rajta, már nem tudsz visszakozni, jóval többet veszítenél, mint öt másodpercet. Szóval ilyenkor már nincs visszaút, és úgy voltam vele, hogy ha büntetés lesz, akkor azt lenyelem.”

„Őszintén szólva páran eléggé hangosan mondjuk, hogy ez nem oké. Összességében lehetne a helyen változtatni, hogy lehessen benne előzni, más alakú legyen, kicsit elnyújthatnák a csúcsát. Van hely, ahol kísérletezhetnek. Erről már korábban is beszéltünk és talán az egész levágós kálváriának véget vethetnénk ezzel.”

Nicholas Latifi, Williams FW43 Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

Russell csapattársa, Nicholas Latifi szerint is változásokra van szükség: „Elég nehéz kanyar, mert hatalmas sebességgel érkezünk és a kanyar elején nagyon széles a pálya. Aztán hirtelen leszűkül és a kocsi lendülete visz tovább a kerékvető felé. Ez pedig versenyhelyzetben, különösen a rajtnál, ahol sokan vagyunk egymás mellett, még rosszabb.”

„Ezzel szerintem lehetne kezdeni valamit, hogy könnyebben elkerülhetőek legyenek ezek a helyzetek, talán kicsit elnyújtani, mert amúgy egy elég jó kanyar lenne, hogyha a kijárata nem lenne ennyire keskeny.”

A versenyigazgató, Michael Masi szerint sem a legegyszerűbb ez a kanyar: „A kettes minden évben másképpen jelent kihívást. Ha valamin javítunk, akkor más problémákat vethet fel. Próbáljuk megtalálni a legjobb megoldást, és a mostani szerintem egy megfelelő megoldás. Lehetne rajta dolgozni? Persze. Mindig, mindenen lehet.”

Arra a kérdésre, hogy esetleg kavicsággyal is lassíthatnák a versenyzőket, Masi így felelt: „Ahogy már többször is mondtam, minden pályára, minden kanyarra más megoldás a jó, és a kavicságy nem mindenhol az.”

„A bukótérben való sebességek tekintetében az volt a célunk, ahogy mindig, hogy a versenyzők olyan módon térjenek vissza a pályára, amely a lehető legbiztonságosabb. Ez az elsődleges. A második az, hogy amennyire lehet, lelassítsuk össze. A kettes kanyar fekvése miatt azonban nehéz egy mindenkire szabott megoldást találni. Tovább vizsgáljuk a dolgot és meglátjuk, mit tehetünk.”

Ajánlott videó: