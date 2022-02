Nem csak az autókat fogják első ízben tesztelni a pilóták holnaptól

Idén végre az F1-ben is bevezetésre kerültek a 18 colos abroncsok, melyeket az F2 például már két éve használ. A csapatok, valamint a Pirelli szakemberei is több ízben elmondták már, hogy ez is komoly változást fog eredményezni.

Az igazi kihívást pedig most az jelenti, hogy a valódi 2022-es autók, valamint a véglegesnek szánt 2022-es gumikeverékek most fognak találkozni egymással először. Tavaly ugyan többször is tesztelték már a csapatok az abroncsokat, de az mindig egy átalakított autóval történt, így pontos képet sosem kaphattak azok viselkedéséről.

Még több F1 hír: Mekies szerint a pilótáikban még mindig van kiaknázatlan lehetőség

Ez viszont most változni fog, a Pirelli pedig természetesen mind az öt keveréket elviszi Barcelonába, és csapatonként 30 garnitúrát bocsát rendelkezésre, de közben az intermediate és az esős papucsoknak is lesz szerepük, hiszen a tervek szerint a harmadik nap délutánján fellocsolják majd az aszfaltot.

Amennyiben viszont ezt megelőzően esne valamikor, természetesen ezen változtatni fognak, és akkor tesztelik majd az esős gumikat. Mivel élő közvetítés nem lesz a tesztről, így a színeknek nincs túl nagy jelentősége, de azért érdemes megjegyezni, hogy melyik keverék milyen jelölést kapott.

Végezetül még annyit érdemes megjegyezni, hogy az olasz gumibeszállító most is megadott minimum nyomásokat, emellett ahhoz is hozzá kell majd szoknia az istállóknak, hogy a gumimelegítő paplanokat mostantól csak maximum 70 fokra melegíthetik fel.

Az Alpine eltérő festést fog használni az első két futamon