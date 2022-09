Nem csak a festés változott meg: komoly fejlesztési csomag a McLarenen

James Key technikai igazgató a McLaren hivatalos weblapjának ismerte el, hogy Szingapúrban még felraknak az autójukra egy nagyobb fejlesztési csomagot, amellyel az Aston Martinhoz hasonlóan már részben 2023-ra készülnek.

Szokatlan módon a McLaren ezeket a fejlesztéseket először a szingapúri és japán futamokon használt festésük bemutatóján leplezte le, renderelt képek formájában. Mivel ez szöges ellentétben áll a csapatok által bevett gyakorlattal, miszerint a renderelt grafikákon elrejtik, nem pedig megmutatják a fejlesztéseket, nem volt egyértelmű, hogy csak a McLaren grafikusainak szaladt meg a fantáziája, vagy tényleg ennyire szokatlan lépést tettek meg.

A szingapúri bokszutcában készült képek végül az utóbbit erősítették meg: a McLaren tényleg egy nagyszabású fejlesztési csomaggal érkezett, azonban csak Lando Norris fogja ezen a hétvégén megkapni az új alkatrészeket.

A leglátványosabb eltérés a két autó között az, hogy megváltozott az oldalsó légbeömlő formája. Az eddig használt ovális kialakítást felváltotta a Red Bullnál látott, kifelé keskenyedő forma. Hasonló formát vett át az Aston Martin is a szezon elején, azonban egyelőre egyik középcsapat sem tudta lemásolni a Red Bull előretolt alsó vízszintes „csőrét”, amihez az oldaldobozba szerelt hűtőket is hátrébb kéne tolni.

Még több F1 hír: Megerősítették a 2023-as F1-es téli teszt időpontját

Kevésbé könnyen észrevehető, de az MCL36 teljesítményére jóval nagyobb hatása lehet annak, hogy a McLaren megvált az eddigi padlólemez-filozófiájától, és teljesen átrajzolta a Venturi-csatornák szájait.

A McLaren eddig nem kötötte össze a Venturi-csatornák beömlőit az autó utascellájával, hanem azt levezette az autó orra alatt található splitterhez. Most azonban hasonló kialakítást honosítottak meg, mint a Ferrari. A beömlő belső részét sokkal magasabbra húzták, a külső részét pedig egy lépcsős résszel választották el, ahogyan azt teszi a Ferrari is a Francia Nagydíj óta. A négy függőleges terelőelem is megváltozott, leglátványosabban a legkülső, amelynek méretét jelentősen megnövelték, ahogyan tette azt már idén a Ferrari, az Alpine és a Mercedes is.

Az FIA pénteki dokumentumának közzététele után részletesebben is foglalkozunk majd a McLaren átalakulásával.