Nem az élcsapatok teljesítették a legjobb megbízhatósággal a 2021-es Forma-1-es szezont

A Mercedes 2021-ben úgy szerezte meg a konstruktőri bajnoki címet, hogy ezúttal nem ők teljesítették a legtöbb kilométert és versenykört a 10 Forma-1-es csapat közül, amire az Auto Motor und Sport összesítése szerint 5 éve nem volt példa.

Annak ellenére, hogy a 2021-es szezonban a maxra tekert Mercedes-erőforrások nem bírták olyan szinten a terhelést, mint a Honda motorjai, a szokásosnál gyengébb teljesítményük ebben a versenyszámban a balesetek és hibák számára vezethető vissza:

Imolában Valtteri Bottas összeütközött George Russell-lel, miután a finn nagyon nem találta a ritmust a változó körülmények között. Monacóban egy elhibázott kerékcsere után kellett feladnia a futamot, a Hungaroringen brutális rajtbalesetet okozott azzal, hogy szintén esős körülmények között elmérte az első kanyar féktávját, Katarban pedig egy defekt miatt kellett feladnia a futamot.

Lewis Hamiltonnak csak Monzában kellett feladnia a futamot, miután összeütközött a bajnoki riválisával, Max Verstappennel.

A Red Bull még a Mercedesnél is kevesebb kört tudott megtenni 2021-ben, miután 5 nagyobb balesetük is volt: Verstappen Silverstone-ban és Monzában is „alulmaradt” Hamiltonnal szemben, Bakuban a hátsó gumija hagyta cserben.

Sergio Perez szintén a hungaroringi rajtbaleset áldozata lett, míg Dzsiddában ő is hibás volt a biztonsági autós fázist követő balesetben. Technikai probléma csak egyszer, az abu-dzabi szezonzáró utolsó körében hátráltatta a csapatot, amikor szintén Sergio Pereznek kellett feladnia a versenyt.

Mindeközben kínosan rossz évekkel a háta mögött a McLaren 2021-ben remek szezont teljesített: Daniel Ricciardo és Lando Norris 2490 kört és 12,368 kilométert teljesített. Az évben csak kétszer kellett feladniuk a futamot a csapat versenyzőinek: Norris Bottas áldozatául esett, Ricciardónak pedig Brazíliában motorproblémával kellett feladnia a futamot.

Második helyen mögöttük az AMuS táblázata szerint a Ferrari végzett, ahol Leclerc balszerencséje vetette vissza a számaikat: Leclerc el sem tudott rajtolni Monacóban, a Hungaroringen pedig Stroll tarolta le.

Csapat Meghibásodás Baleset Versenytáv Kör McLaren 1 1 12,368 2,490 (96.0%) Ferrari 0 1 12,225 2,439 (94.0%) Alfa Romeo 2 2 12,057 2,438 (93.9%) Aston Martin 2 5 12,049 2,434 (93.8%) Alpine 4 1 11,885 2,409 (92.8%) Mercedes 2 3 11,973 2,403 (92.6%) Red Bull 1 5 11,765 2,397 (92.4%) Williams 6 5 11.215 2,334 (89.9%) AlphaTauri 5 2 10,905 2,204 (84.9%) Haas 4 4 10,547 2,143 (82.6%)