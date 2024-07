Nem annyira egyszerű Sergio Perez menesztése, mint gondoltuk?

Bőven van esély arra, hogy Sergio Perez a Belga Nagydíjon teljesítheti az utolsó futamát a Red Bull Racing színeiben – úgy tudni, vannak teljesítményzáradékok a szerződésében, amelyből az egyik pont arra vonatkozik, hogy nem lehet 100 pontnál nagyobb a lemaradása Max Verstappen mögött a nyári szünetig.

Azonban a nyári szünet előtti utolsó fordulót megelőzően már 141 pontra van Verstappentől Perez, amit már biztosan nem tud 100 alá faragni a mexikói pilóta egy versenyhétvége alatt, hiába fog minden bizonnyal 10 rajthelyes büntetést kapni Verstappen motorcsere miatt.

Az ESPN viszont úgy tudja, nem annyira egyszerű Perez menesztése, hogy aktiválják a záradékot és elköszönnek egymástól a felek – ha a Red Bull úgy dönt, búcsút int a Checo becenévre hallgató pilótának, akkor 5 millió dollárt kell fizetnie Pereznek.

Emellett pedig több szponzort is Perez hozott a csapathoz, így a Disney, a Telcel, a Nescafé és a KitKat is távozhat, ha Perez is távozik. Azonban a Red Bullnak nagyon fontos a konstruktőri bajnoki cím, és ha úgy látják, egy másik pilótával könnyebb lenne elhódítaniuk a csapatbajnoki trófeát, akkor még így is „pluszos” lehet a menesztés.

Eközben 3 pilótának a Belga Nagydíj lehet az utolsó versenye, míg Hülkenberget kicsit sokkolta az Audi bejelentése.