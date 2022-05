Nem a Sauber felvásárlása miatt tart a VW-csoport F1-es szerepvállalásától az Alfa Romeo

Az Alfa Romeo továbbra is csak névadó szponzorként van jelen a Forma-1-ben, a bordó-fehér színbe öltözött autókat továbbra is a Sauber tervezi és gyártja Svájcban, de Tavares szerint az Alfa Romeo így is elégedett a szerepvállalásuk eredményével – már csak azért is, mert a C42 kiváló konstrukciónak bizonyult, amivel Valtteri Bottas Imolában is egy nagyon értékes 5. helyet szerzett.

Az F1 népszerűségének növekedéséve miatt pedig hosszú évek flörtölése után végre belép majd a Forma-1-be a Volkswagen-csoport, ami tovább növeli majd a száguldó cirkusz presztízsét.

„Nagyon örülök, hogy még több autógyártó fog csatlakozni a Forma-1-hez” – nyilatkozta Tavares a Motorsport.com-nak. „Egészen addig, amíg a gyártók nem viszik csődbe a show-t.”

„Ez úgy következhet be, hogy elszállnak a költségek. Az elszálló költségek tönkreverhetik az egész sportot, amit aztán az alapokról kéne felépíteni. Továbbra is azért vagyunk itt, mert megtérül a befektetésünk, és a költségek ésszerű keretek közé szorításával ezt akarjuk megvédeni.”

„Semmi értelme nem lenne annak, ha jönne egy új gyártó, és érthetetlen költekezési háborút elindítva 3 év alatt csődbe vinné a sportot. Tiszteletben kell tartaniuk a költségsapkát és a szabályokat."

„Ha ez így is lesz, akkor meleg szívvel köszöntjük őket, és nem fogok aggódni a pénzesebb játékosok miatt sem, mert a pénz ebben az esetben nem egyenlő a tehetséggel, mondta Tavares, aki azt is elismerte, hogy pusztán üzleti döntés az, hogy meddig tartják az Alfa Romeo nevet a Forma-1-ben.

„A csapat teljesítményének növekedésével a márkának kedvező kép jelenik meg a médiában is, amivel meg tudom magyarázni a csapat felé közvetített pénzügyi támogatást. Ebből a szempontból pedig nagyon jó a befektetésünk.”

Hiába akarja azonban a jelenlegi formában minél tovább adni a nevét az Alfa Romeo a Sauber autóihoz és megjelenéséhez, egyre erősödnek azok a pletykák, miszerint az Audi – miután a tárgyalásaik zátonyra futottak a McLarennel – felvásárolhatná a svájci csapatot, és egy teljesen gyári alakulattal lépnének be 2026-tól a Forma-1-be.

„Ez jelenleg csak spekuláció” – söpri le az asztalról a témát Tavares, aki szerint „nem lenne elég lap egy jegyzetfüzetben” ahhoz, hogy lejegyezhessük azokat a témákat, amelyek jobban aggasztják ennél az autóiparral kapcsolatban.