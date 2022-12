Nem a gumikezeléssel gyűlt meg a baja a Ferrarinak a szezon végén

Az olasz csapat volt az év elején a mérce, mivel Charles Leclerc az első három versenyhétvégén két sikert is aratott. Amellett, hogy a tempójuk is a legjobb volt, az év elején még az is feltűnő volt, hogy a Ferrarik jobban kezelik a gumikat, mint a Red Bullok.

Azonban ahogy a Red Bull elkezdte eltávolítani az RB18 súlyfeleslegét, az autó a gumikkal is kíméletesebb lett, miközben a Ferrari kezdett el a kopással szenvedni. Bár kívülről úgy tűnt, hogy a Ferrari egyre kevésbé tudott spórolni a gumikkal, miközben riválisuk javult, a csapat szerint más történet játszódott le.

Ehelyett ők azt gyanítják, hogy a gyorsabban elfogyasztott gumik annak következményei, hogy nem az övék volt a leggyorsabb, így pilótáiknak jobban oda kellett tennie magukat, hogy tartsák a lépést a Red Bullal, ami az abroncsoknak is jobban odatett. A Ferrari teljesítményért felelős mérnöke, Jock Clear arra a feltételezésre, hogy a gumikezelésük romlott az év során, így felelt:

„Őszintén szólva, szerintem ez téves feltevés. Szerintem a tempónkkal volt igazából gond. Volt két pilótánk, akik az első 12/13 versenyen ahhoz szoktak, hogy késélre menő küzdelmet vívhatnak a Red Bullal.”

„Aztán kicsit rátettek arra a két tizedes előnyre, ami miatt nem voltunk képesek biztosan hozni a pole pozíciókat, nekünk kellett felzárkóznunk rájuk. Persze, hogyha egy nálad gyorsabb autóval próbálsz versenyezni, az fel fog tűnni a gumikopásban. Szóval nem hisszük, hogy ez nagy probléma lenne.”

Clear szerint azokon a versenyeken, ahol a két csapat teljesítménye hasonló volt, nem volt nagy különbség aközött, ahogy a gumikkal bántak: „Az év során, amikor kiegyensúlyozottak voltak az autók, kicsit jobban is kezeltük őket, mint a Red Bull.”

„Te most szenvedünk attól, hogy Charles megy és megpróbál lépést tartani a Red Bullal, akik sajnos kissé gyorsabbak. Ilyenkor kicsit a kelleténél jobban szétveri az ember az abroncsokat és Charles nyilván nehezen mondja azt, hogy nem fog menni és inkább elengedi. Autóversenyző, vagy mi. Szóval kicsit többet használ el és ez a hosszú etapokon ütközik ki.”

Miután elvesztette a világbajnoki címért folyó küzdelmet Verstappen ellen, Leclerc az Abu Dzabiban rendezett finálén azt mondta, a gumikezelés javítására akkora figyelmet kell szentelniük, mint a megbízhatóságra és a stratégiai problémák kiküszöbölésére.

„Egy ponton a műszaki hibák voltak a probléma, aminek aztán később duplán megittuk a levét büntetésekkel, meg ilyesmikkel. A stratégia is, szerintem a szezon egy pontján túl sok ilyen hibát vétettünk, és a gumikezeléssel sem voltunk száz százalékig egyenletesek.”

„Abu-Dzabi jó verseny volt, de ugyanakkor voltak nagyon rossz versenyeink is és úgy tűnik, nem tudjuk még, hogy hogyan kell folyamatosan jól kezelni a gumikat. Ezek a kulcsaspektusok, amikre jelenleg összpontosítunk.”

