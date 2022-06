Nelson Piquet-t az egyik rokona védte meg, de Verstappen barátnője is támogatja

Az F1-es csapatok és versenyzők elítélték Piquet rasszista kijelentését és a háromszoros világbajnoki kitiltották a paddockból. Lewis Hamilton sok támogatást kapott a Forma-1-es közösségtől, ugyanis őt „támadta” a brazil. Úgy tűnik, a Forma-1 komolyan veszi az ilyesfajta dolgokat, habár a kijelentés még tavaly született, csak most kapta fel a média.

Az Instagramon Piquet egyik rokona, Rodrigo Piquet Souto Maior posztolt egy támogató üzenetet, és megpróbálta elmagyarázni, hogyan látja az esetet. Piquet egy idős asszony képét posztolta, és azt írta:

"Inacinha, a második nagymamánk, apám édesanyja, nagybátyám lelke és szíve! Mindannyiunkat így nevezett [mint tette Piquet Hamiltonnal szemben]. Nem bántó jelleggel, hanem a szeretetről van szó. Képmutató világ." A szövegből ítélve Rodrigo Piquet az idősebb Piquet unokaöccse lehet.

A posztoló személyazonosságáról egyébként nem sokat tudni, bár úgy tűnik, hogy versenyző, és a családi kapcsolat is valósnak tűnik, de a fiókja privát. Kelly Piquet, Nelson Piquet lánya és Verstappen barátnője is kedvelte a képet. A Twitteren többek között Kelly Piquet-t gúnyolják a támogatásának közvetett kifejezése miatt. Vannak viszont olyanok is, akik támogatják őt.

