Sok pletykát hallani arról, hogy a Mercedes nem változatlan párossal fog rajthoz állni a Forma-1-ben 2022-ben, és hogy Valtteri Bottas elvesztheti a helyét a német istállónál. A finn pilóta Monacóban rendkívül peches volt: a második helyről esett ki, miután nem tudták lecserélni a jobb első kerekét.

A Monacói Nagydíj közvetítése alatt pedig az orosz Match TV kommentátora egy meg nem nevezett forrásra hivatkozva azt mondta, Bottas el fogja veszteni az ülését, a helyére pedig a Mercedes-junior George Russell érkezik 2022-ben.

„Nem fogom felfedni a forrásom, de Monacóban mindig sok hasonló dologról beszélnek a paddockban. Nekem azt mondták, hogy Russell legalább két évre aláír a Mercedesszel, és nem Hamilton helyére érkezik, a dolog pedig már gyakorlatilag el is dőlt” – idézte Popovot a GMM hírügynökség.

Popov ezután elmondta, véleménye szerint egy helycsere fog történni, vagyis Bottas visszatérhet a Williams csapatához, ahol korábban 2013 és 2016 között versenyzett.

„Az csak az én tippem, hogy Bottas visszatér a Williamshez, de az, hogy Russell a Mercedesnél folytatja, szinte biztos”- tette hozzá.

„Bottas már most reménytelenül le van maradva Hamilton és Verstappen mögött a pontversenyben. Nincs ott a világbajnoki címért folyó harcban, most pedig már Norris is előtte van. Minden jel arra mutat, hogy ez lesz az utolsó éve a Mercedesnél” – fogalmazott az orosz F1-es kommentátor.

