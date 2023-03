"Neked nem mondták, hogy lassíts?" - így vonta kérdőre Perez Verstappent a futam után

Max Verstappent jelenleg egyetlen pont választja el Sergio Pereztől, miután a Szaúd-Arábiai Nagydíj utolsó körében a holland elvette a leggyorsabb kört csapattársától. Két forduló után nagyon úgy tűnik, hogy köztük fog eldőlni a világbajnoki cím sorsa.

A verseny vége felé műszaki hibára gyanakodva a Red Bull csapata Perezt és Verstappent is arra kérte, hogy 1:33-as köröket fussanak, amit mindketten meg is tettek, bár Perez visszakérdezett, hogy a világbajnoki címvédőt is megkérték-e erre.

„Neked nem mondták, hogy lassíts le és ne hajtsd túl az autót?” – tette fel a kérdést a díjátadóra várva a győztesnek fenntartott helyre lehuppanó Verstappennek is Perez, aki viszont megerősítette neki: „De, mondták, hogy 33-ban körözzek. Aztán megkérdeztem, hogy mi a leggyorsabb kör és csak egy tizeddel volt lassabb, mint az addigi tempónk.”

Ebből nem lesz persze akkora balhé, mint a Brazil Nagydíjon volt, de az is látszik, hogy Perez már a szezon elején szkeptikus azzal kapcsolatban, kivételez-e Verstappennel a csapata – Christian Horner a futam után tisztázta, miről volt szó.