Nehezebb helyzetbe került a Magyar Nagydíj az új korlátozások miatt

Bár a magyar kormány néhány korlátozása enyhült – ezek közé tartoznak a boltok, az éttermek és az iskolák -, a tömegrendezvényeket, pontosabban az 500-nál több embert magukba foglaló események tiltását augusztus 15-ig hosszabbították meg, emiatt pedig több nagy zenei fesztivált is le kellett fújni.

Az F1 reménykedett abban, hogy a Magyar Nagydíj lehet a szezon harmadik versenye Ausztria és Nagy-Britannia után, azonban még a zárt kapus versenyhez szükséges személyek száma is meghaladja az 500 főt.

A Hungaroring Sport vezérigazgatója, Gyulay Zsolt a hét korábbi részében nyilatkozott a Motorsport.com-nak, és elmondta, hogy a pálya minden opcióra nyitott, és hogy a kormány is teljes mértékben az esemény mögött áll.

„Napi kapcsolatban vagyunk a jogtulajdonosokkal. A Liberty is tisztában van azzal, hogy mi mindenféle megoldásra nyitottak vagyunk, készen állunk a verseny megrendezésére. Ez persze nemcsak rajtunk múlik, hanem az adott ország helyzetén is.”

„Arra várunk, hogy enyhítsenek az intézkedéseken, és hogy az élet visszatérjen a normális kerékvágásába. Az osztrákok és a britek mellett mi is megerősítettük, hogy teljes mértékben készen állunk a világbajnokság indulására.”

További híreink: Az eNASCAR Heat Pro League mezőnye Watkins Glenbe látogat holnap hajnalban

„Mi is tárgyaltunk a zárt kapus verseny lehetőségéről, de ennek a gyakorlati megoldása még most alakul Ausztriában. Ha már pontos részletek lesznek róla, akkor mi is megfelelünk majd az előírásoknak.”

„Természetesen sok minden függ attól is, hogy milyen szabályokat vezet be a kormány. Egy dolog azonban biztos: a kormány és a Hungaroring számára is nagyon fontos a Magyar Nagydíj megrendezése.”

Gyulayt arról is megkérdeztük, hogy felmerült-e egy alternatív dátum lehetősége, ő pedig azt is elmondta, hogy a körülményektől függően akár nézők nélkül is megrendezésre kerülhet a futam.

„Két lehetőség van. Az egyik, hogy zárt kapukkal rendezzük meg a versenyt, mint Ausztria, ez azonban hatalmas kiesést jelentene a promótereknek.”

„A másik, hogy a szurkolókkal együtt rendezzük meg a versenyt, amiben már 35 éves tapasztalatunk van. Tavaly megdöntöttük a látogatottsági rekordunkat, és az előzetes jegyeladások alapján idén is hasonló számra számítunk.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, leads Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10, and the rest of the field at the start Fotó készítője: Steve Etherington / Motorsport Images

„Természetesen a jegyeladások szinte leálltak, mióta kitört a koronavírus-járvány, és nekünk is alkalmazkodnunk kell az új helyzethez.”

Gyulay arra is utalást tett, hogy egyelőre nem tárgyaltak arról, hogy esetlegesen két verseny is megrendezésre kerüljön a Hungaroringen.

„Még túl korai erről beszélni, mert a tárgyalások még nem tartanak itt. A pálya képes arra, hogy két egymást követő versenyt rendezzen, és az ország is profitálna turisztikai és gazdasági szempontból, ha a Forma-1-es csapatok két hetet töltenének Magyarországon.”

A pálya régóta tervezte az új pályaigazgatóság és boksz-komplexum megépítését, ezek pedig az idei versenyre készültek volna el, viszont az építkezéseket a jelenlegi helyzet ismeretében elhalasztották.

A következő videós összeállításban Ayrton Senna F1-es autóit nézhetjük meg közelebbről. Különlegesebbnél különlegesebb gépek, amik közül párral a brazil csodákra volt képes, a Toleman volánja mögött is.