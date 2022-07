Nehéz szezonkezdet után győzelem a Magyar Nagydíjon – megismételheti Hamilton a bravúrt?

2009 több szempontból is hasonló szezon volt az idei évhez: egy, a végletekig kiélezett szezon előzte meg azt, amit követően az élcsapatok teljesítménye ideiglenesen visszaesett, és egy, a középmezőnyben ragadó csapat lépett előre legfőbb erőnek. Persze ez az összehasonlítás abból a szempontból kicsit sántít, hogy a Red Bull az első futamon történt kettős kiesése után igencsak összekapta magát, és óriási előnnyel vezetik a pontokat megállás nélkül hullajtó Ferrari előtt az egyéni és a konstruktőri bajnokságot, Lewis Hamilton helyzete azonban szinte ijesztően hasonló.

A McLaren 2009-es leolvadásához hasonlóan a Mercedes is benézett egy teljesen új szabályrendszert, azonban a wokingi alakulattól eltérően a Mercedes egyelőre bízva a saját koncepciójában nem alakította át teljesen a saját autóját egy fejlesztési csomaggal, és Hamilton szerint a körülmények miatt nem is tudtak akkorát fejlődni a szezon kezdete óta, mint 2009-ben.

„Nagyon tisztán emlékszem a 2009-es szezon legfontosabb pillanataira” – nyilatkozta a Motorsport.com kérdésére Hamilton, aki a saját bevallása szerint sem szokott emlékezni a karrierjének részleteire.

„Emlékszem, amikor (előszezoni tesztek előtt) azt mondták, hogy már most elérték a kitűzött leszorítóerőt, és arra, hogy azt gondoltam, azta, akkor nem tettétek valami magasra a mércét” – utalt Hamilton arra, hogy az F1 szabályalkotóinak szándéka szerint 2008-hoz képest a 2009-es autóknak 50%-kal kevesebb leszorítóerővel kellett volna rendelkeznie, de a Brawn autója például egyáltalán nem lett lassabb az előző szabályrendszerhez viszonyítva.

„Portimaóban vezettem először az autót, és egészen borzalmas volt. Az volt életem legrosszabb autója, és a kerekek állandóan elemelkedtek az aszfalttól a kanyarokban. Nagyon szenvedtünk abban az évben, az első időmérőn a 15. helyre kvalifikáltuk magunkat, szörnyű volt.”

„A Nürburgringre azonban egy nagy csomaggal készültünk, és emlékszem, amikor először be tudtam venni padlógázzal a Schumacher S-eket. Véletlenül benyomódott a rádióm, és hallották, ahogyan azt üvöltöm, hogy whoo-hoo. Ezt utána többször is lejátszották a csapat gyárában, és a következő versenyen Budapesten meg is szereztük az első győzelmünket abban az évben.”

„A szezonkezdet nagyon hasonlított az ideire, amikor most februárban azt láttuk, hogy mennyire jó lehet az autó, ami utána viszont össze-vissza pattogott, amit csak egy csomó leszorítóerő feláldozása árán tudtunk megszüntetni. Az élmény hasonló, és legalább elképesztő látni, ahogyan a csapatoknál dolgozó emberek minden erejükkel azon vannak, hogy jobbak legyünk.”

„Ugyanakkor, szerintem nem sikerült akkora lépést megtennünk, mint 2009-ben, ami lehetővé tenné azt, hogy nyerjünk Budapesten, de ki tudja. Ismét meleg lesz, és talán az autónk közelebb lehet majd az élmezőnyhöz. Nagyon remélem, mert imádom a pályát, és jó lenne egy jó autót vezetni ott.”

