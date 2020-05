Néhány F1-es csapatnak előre pénzt adott a Liberty

A Forma-1 a bevétele egy részét a csapatok között osztja szét, azonban a koronavírus-járvány következtében ez az összeg jóval kevesebb lesz, hiszen az már biztosra vehető, hogy idén kevesebb versenyt fognak megrendezni, mint azt eredetileg tervezte a sport.

Néhány nagyobb csapat garantált díjakat kap, amelyeket még Bernie Ecclestone idejében alkudtak ki, azonban más csapatok nehezebb helyzetben vannak, és nagyban függenek attól, hogy mekkora az F1 bevétele.

A Liberty Media vezérigazgatója, Greg Maffei elmondta, annak érdekében, hogy segítsenek a csapatoknak a krízis sújtotta időkben, néhány csapat előre kapott pénzt tőlük, hogy megvédjék a sport ökoszisztémáját.

A Forma-1 jelenleg azon dolgozik, hogy minél hamarabb elkezdhessék a szezont, még akkor is, ha esetlegesen ez azzal jár, hogy a versenyek zárt kapuk mögött kerülnek majd megrendezésre, hiszen ezzel legalább a TV-ktől és a szponzoroktól kapnának pénzt.

„Van forgatókönyvünk arra az eshetőségre, ha egy verseny sem kerül megrendezésre, és arra is, ha 15-18 versenyt tudunk megrendezni, utóbbi esetben szurkolók nélkül kezdenénk meg az idényt, egyedül a csapatok részvételével.” – mondta a Wall Street elemzőinek Maffei.

„Lehetőségekkel és kihívásokkal állunk szemben. Chase Carey és a csapata számos opciót mutatott be, köztük azt, hogy hogyan kérsz meg valakit arra, hogy egy már létező versenyt egy másik verseny helyére tegye, miközben nem tudod, hogy mikor van erre lehetőség.”

„Szóval most megnézzük, hogy bizonyos események hogyan kerülnek megrendezésre Nyugat-Európa bizonyos országaiban, és további opciókat keresünk arra, hogy hogyan kezdhetnénk el a szezont. Még nincsenek garanciák, de egyértelműen meg kell próbálnunk.”

Maffei kiemelte, hogy a zárt kapus versenyek egyértelműen hátrányosan érintenék a Forma-1 és a csapatok pénzügyeit, ugyanis ebben az esetben nem kapnák meg a versenyrendezési díjat a promóterektől.

„Vannak kihívások, amelyekkel szembe kell néznünk, és nagyobb tőkére is van szükség. Ha élő közönség nélkül rendezel versenyt, akkor nyilvánvalóan kevesebb lesz a profit, sőt talán nem is lesz profit.”

„Mi megfelelően kezelhetjük a helyzetet, de vannak csapatok, akik költségeknek vannak kitéve, és főleg azok kerülnek nehéz helyzetbe, akiknek nincsenek meg a minimum garanciái az F1-től, és akiknek a legnagyobb vagy az egyetlen bevételük a Forma-1-től érkező központi bevétel.”

„Nekik pedig akkor is vannak költségeik, ha nincsenek versenyek, tehát ez egy nagy kihívás. Ez az egyik ok, amiért nagyon meggondoltnak kell lennünk azt illetően, hogy hogyan kezdjünk, ami nemcsak nekünk jó, hanem a teljes ökoszisztémának is.”

„Ahogy mondtam, Chase és a csapata számos forgatókönyvet vázolt fel. Most azt kérdezed, hogy mire van szükség ahhoz, hogy elinduljunk, de nemcsak az a kérdés, hogy mikor adnak erre lehetőséget a hatóságok, és nem is csak az, hogy TV-s vagy szurkolói verseny lesz, hanem az is, hogy ez milyen hatással lehet a csapatokra.”

„Tehát hogyan tudunk valami olyat csinálni, ami a szurkolók szempontjából előnyös, viszont aminek következtében a csapatok sem kerülnek csődbe? Bölcsen akarjuk használni a pénzünket, és tudjuk, hogy a partnereinknek sokat kell költeniük.”

„Éppen ezért bizonyos csapatoknak előre adtunk pénzt. Vannak olyan csapatok, akiknek talán többször is adnunk kell majd. És vannak más dolgok is, amelyeket tehetünk annak érdekében, hogy segítsük a csapatainkat.”

„De az bizonyos, hogy nem úgy tekintünk erre az akcióra, mintha nyitott csekkfüzet lennénk. Azt is megértjük, hogy ez egy kicsit különbözik mondjuk a Live Nationtől (az F1 testvérvállalatától, amely koncerteket szervez), ahol előre fizetünk az előadóknak, és sokkal nagyobb összegre is van szükségük a csapatoknak. Az Major League Baseball (MLB) pedig 170 millió dollárt osztott a csapatoknak előre, amiatt, hogy van esély arra, hogy elmarad a szezon, vagy csak részben lesz megrendezve.”

„Mi is hasonló problémával nézünk szembe. Biztosra kell mennünk, hogy a csapataink fizetőképesek, ugyanis ez is szükséges ahhoz, hogy sikeresen versenyezhessünk 2020-ban, 2021-ben, és a további években.”

