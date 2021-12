„Néha nem árt, ha az ember tudja tartani a száját!”

Haug a ServusTV vendége volt még a hétfői napon, és rögtön azzal kezdte, hogy örül annak, hogy az ő idejében még nem volt közösségi média, miután látta Toto Wolffot önkívületi állapotban bulizni a bajnoki finálét követően.

Ami pedig az idei év hőseit, vagyis Hamiltont és Verstappent illeti, így fogalmazott: „Max sokszor megmutatta, hogy úgy képes előzni, ahogy senki más. Ez az egész olyan volt, amelyet még egy film forgatókönyveként is nehéz lett volna elképzelni. Ha a végén azonos pontszámmal végeztek volna, az sem lett volna gond.”

A leintést követően azonban a fókusz sajnos nem Verstappenen és a Red Bullon volt, hanem a sportfelügyelőkön, akiknek két óvással is foglalkozniuk kellett, de végül néhány óra után visszadobták azokat.

Haug persze megérti a csillagosok frusztrációját: „Előfordul, hogy bizonyos dolgok előtörnek az érzelmek közepette. Mindenki tudta, hogy amikor bejött a biztonsági autó, onnan nehéz lesz. Mindegy, mit csinálsz, a probléma adott. Az idegek pedig ezt nehezen bírják.”

„Nem tettél semmi rosszat, és mégis veszítettél. Azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy ez így is egy elképesztően kimagasló szezon volt.” A Mercedes azonban még nem hagyta annyiban, és az óvások elutasítása ellenére is jelezte fellebbezési szándékát, melyet csütörtökig kell hivatalosan is megerősíteniük, hogy folytatódjon az ügy.

„Az ilyen fellebbezési meghallgatásokat ritkán nyerik meg. Nem akarok ebbe jobban belemenni. A motorsport felkészít arra, hogy elfogadd az ilyen vereségeket. Én is ismerem az érzést, amikor egyetlen ponttal veszítettünk két pilótával. Az a fájdalom még napok múlva is előjön” – utalt Haug a 2007-es szezon fináléjára.

Hogy mi a konklúzió? „Csak azt lehet mondani: ez megesik. Megértem, hogy az emberek néha kiborulnak. Nem tudom, mi lett volna, ha fordítva történik mindez. Vélhetően az sem lett volna jobb. Viszont néha nem árt, ha tudod tartani a szádat. Ez nekem sem ment mindig olyan könnyen.”

Haug még a végén ejtett néhány szót az új világbajnokról is. „Láttam Verstappent pár éve Monacóban az esőben, és feltűnt, hogy egyből képes volt üzemi hőfokra hozni a köztes esőgumikat a vizes pályán. Könnyű ott a falba tenni az autót. Kimi Räikkönennél is ezt láttam. Mindig javultak a köridejei ilyenkor. Max pedig nagyon különeleges!”

