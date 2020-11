Négyszereplőssé válhat a konstruktőrök harmadik helyéért folytatott küzdelem

Sebastian Vettel és Charles Leclerc harmadik és negyedik lettek az esős Török Nagydíjon, ezzel 27 pontot beszerezve, ami a legtöbb, amit idén egy versenyen gyűjtött a maranellói gárda. A konstruktőri pontversenyben a Racing Point a harmadik 154 ponttal, mögöttük jön a McLaren 149, a Renault 136 és a Ferrari 130 ponttal.

Gyenge időmérőjük után a McLaren ügyesen minimalizálta a veszteségeket, Carlos Sainz és Lando Norris az ötödik és a nyolcadik helyre jöttek vissza. Andreas Seidl csapatfőnök azonban a Motorsport.com kérdésére azonban elmondta, kezd forrósodni a helyzet:

„Nagyszerű eredmény ez számunkra, mert azt jelenti, hogy még harcban vagyunk a harmadik helyért a konstruktőrök között, ami jó, de továbbra sem a miénk a harmadik, vagy negyedik leggyorsabb autó. A Ferrarit elnézve pedig, még egy jó eredményt összehoznak és máris négycsapatossá válik a küzdelem.”

Arra a kérdésre, hogy tart-e a Ferraritól, elmondta: „Nem tartok tőlük, nem is aggódom, csak realista vagyok és tudom, hogy a Ferrari, amennyi forrás a rendelkezésükre áll, egyáltalán nem lep meg, hogy ilyen sebességgel támadtak fel.”

„Sosem becsültük alá, milyen erősek. Két remek pilótájuk van, egy remek csapat. Ez a valóság. A mi autónk is jó, agresszívabb, mint a tavalyi, már most több pontot szereztünk, mint tavaly egész évben, ami jól mutatja, hogy nagyot léptünk előre.”

„Ugyanakkor az ellenfelek is erősek, úgyhogy abban reménykedünk, hogy az utolsó futamig életben tartjuk a reményeinket és mindent beleadunk. A csapatban mindenki teljesen elkötelezett, itt és a gyárban is remek a hangulat, ez pedig önbizalommal tölt el.”

„Mindenesetre a bajnokság kimenetelétől függetlenül számomra az a fontos, hogy látom a csapaton a fejlődést.” – mondta Seidl, aki szerint arra kell összpontosítaniuk, hogy ne hibázzanak a hátralévő három futamon:

„Most az a fontos, hogy magunkra koncentráljunk, hogy lássuk, ki tudunk-e ennél is többet hozni az autóból, főleg az időmérőn. Fontos, hogy továbbra is megbízhatóak legyünk. Aztán az is fontos, hogy ne hibázzunk, mind a taktika, mind a kiállások kivitelezése optimalizálva legyen. Ez és a két remek versenyzőnk életben tarthat minket.”

