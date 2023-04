Négy versenyre is hoz újdonságokat az Aston Martin Az Aston Martin Forma-1-es csapata nyílt lapokkal játszik, már most elárulták, hogy Bakuba, Imolába, Montrealba és Silverstone-ba is

Szerző: Kolláth Benjámin Eddig egyértelműen az Aston Martin a Forma-1 idei szezonjának a meglepetéscsapata. A brit csapat a tél folyamán szenzációs előrelépést tett és ez az eredményeken is meglátszik, amit a Sebastian Vettel helyére érkező Fernando Alonso elér vele. A spanyol eddig minden versenyen a dobogóra állhatott, mindhárom alkalommal harmadik lett, a konstruktőrök között pedig a csapat a tavalyi hetedik helyről előrelépett a Red Bull mögé másodiknak. A csapatfőnök, Mike Krack egy sajtóközleményben rántotta le a leplet arról, mit terveznek a következő futamokra: „A legnagyobb fejlesztéseink az év későbbi részében érkeznek. Lesznek új alkatrészeink Bakuban, Imolában, Montréalban és még Silverstone-ban is." Tehát a csapatnál számos kisebb újítással készülnek egy nagy csomag helyett. A csapatfőnök szerint azért így hozzák őket, mert ez tavaly is jól működött: „Amint készen van, minden egyes apróságot viszünk magunkkal, ahelyett, hogy megvárnánk, míg nagy csomagokba tömörülnének. Ez a megközelítés tavaly az AMR22-vel már működött számunkra."