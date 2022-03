Negatív lett Ricciardo koronavírus-tesztje, indulhat Bahreinben

Ricciardónak a betegség miatt ki kellett hagynia a komplett bahreini tesztet és egy ideig az is kérdéses volt, hogy egyáltalán autóba ülhet-e a szezonnyitó versenyhétvégén, az is felmerült, hogy Nyck De Vries, vagy Stoffel Vandoorne ugrik be helyette.

Bár a McLarennél már pénteken jelezték, hogy versenyzőjük jobban érzi magát, a szabályok szerint karanténba kellett vonulnia és egészen szerdáig elkülönítve lábadozott.

A wokingiak mindvégig bíztak abban, hogy az ausztrál meggyógyul a Bahreini Nagydíj kezdetéig, ma pedig hivatalosan is megerősítették, hogy negatív lett a legfrissebb koronavírus-tesztje.

„Megerősítjük, hogy miután a múlt héten pozitív Covid-19 tesztet produkált, Daniel felgyógyult a koronavírusból és ma már negatív lett a tesztje, így csütörtökön visszatér a paddockba, és készen áll a hétvégi, Bahreini Nagydíjon való indulásra“ - áll a McLaren közleményében.

A szezonrajt így sem lesz egyszerű Ricciardo számára, hiszen csupán a barcelonai teszten ülhetett az MCL36 volánja mögé, az utolsó szezon előtti teszten csak Lando Norris körözött az új konstrukcióval.

Az ausztrál a nyolcadik Forma-1-es pilóta, akiről tudni lehet, hogy elkapta a koronavírust. Lewis Hamilton, Sergio Perez, Lance Stroll, Kimi Raikkönen és Nyikita Mazepin is hagyott ki versenyhétvégét az elmúlt két évben a betegség miatt, míg Charles Leclerc, Lando Norris és Pierre Gasly a holtszezonban estek át a fertőzésen.

A Ferrari eltüntette 25 lóerős lemaradását a Mercedeshez és a Hondához képest