NASCAR-stílusú rájátszás az F1-ben? „Egyelőre itt még nem tartunk”, de...

Hosszú éveken át a Mercedes dominált, majd a Red Bull vette át tőlük a stafétát. Mivel idén már 24 versenyt rendeznek, melyekből hat sprinthétvége, így egyre nagyobb annak az esélye, hogy a bajnokság ne a szezon végén dőljön el, amennyiben valaki képes konstans jobb teljesítményt nyújtani a többieknél.

Más sportokban eközben gyakori, hogy mindig az idény végén tudjuk csak meg, ki nyer, és erre jó példa a NASCAR, melynek saját rájátszási rendszere van, ahová már eleve be kell kerülni ahhoz, hogy valakinek esélye legyen az azévi bajnoki címre.

Ennek persze azért vannak hátulütői is, hiszen így nem feltétlenül az a pilóta fog győzni, aki a teljes szezonban a legjobb volt, ami némileg csökkenti a futamok értékét. Annak a biztosítása viszont, hogy az év mindig az utolsó viadalon dőljön el, talán izgalmasabb formátumot jelent, mint az, hogy valaki már futamokkal a vége előtt megnyeri a pontversenyt, és onnantól lényegében a „semmiért” küzd a mezőny.

Greg Maffeit, a Liberty ügyvezetőjét a Beyond the Grid podcastben kérdezték arról, bevezethetik-e az F1-ben is a rájátszási rendszert. „Egyelőre itt még nem tartunk. Szerintem az az egyik jó dolog ebben a sportban, ami valójában a baseballban is megvan, de nem mindenhol, hogy van egy szezonunk, majd annak a végén bajnokot avatunk. És ez szerintem sok ember szemében hatalmas győzelem.”

Maffei ugyanakkor kihangsúlyozta azt is, hogy még egy olyan nagy múltra visszatekintő sportág is, mint a baseball, változtatott a szabályain a nagyobb izgalmak érdekében. „A Major League Baseball (MLB) rengeteg tradícióval rendelkezik és büszkék is erre, de ettől még változniuk kellett.”

„Sok minden új, de valójában sikerült jobbá tenniük a sportot. A Forma–1-ben is rengeteg a hagyomány, és bizonyos esetekben a változások ellenállásba ütköznek. Nem szabad csak a változás kedvéért változtatni, de ettől még haladnod és fejlődnöd kell” – hangsúlyozta Maffei.

A sprinthétvégék bevezetése egyike volt a Liberty által eszközölt komoly újításoknak, és az amerikai úgy véli, a sorozat most már jobban odafigyel, mit akarnak a rajongók, és ennek megfelelően akarnak változtatni a dolgokon.

Változások 2026-ban már biztosan lesznek, méghozzá új autók formájában. Nemrég bemutatkoztak a konkrét szabályok. Részletek: