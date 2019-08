Nagyszerű hírek: megmenekül a Mexikói Nagydíj!

Mexikói az elmúlt években tért vissza az F1-be, és hatalmas népszerűségnek örvend a pálya, valamint maga az esemény, ahol rendre tömöttek a lelátók. Ennek ellenére az utóbbi hónapokban sok aggasztó hír látott napvilágot a sajtóban, miszerint Mexikó elveszítheti az F1-es tagságát.

A nagydíjnak idén év végén jár le a szerződése, és sokáig úgy tűnt, hogy Mexikó a következő évtől már nem fog futamot rendezni az F1-ben, annak ellenére sem, hogy Sergio Pérez hazai pilótaként és komoly támogatottsággal a háta mögött ott van a rajtrácson. Most azonban nagyon jó hírek érkeztek az országból, és azt mondhatjuk, hogy Anglia után egy újabb igencsak fontos fog hosszabbítani.

Claudia Sheinbaum, mexikói polgármester a következőket mondta: „Szeretnék jó hírekkel szolgálni. A Forma-1 Mexikóban marad! Holnap érkezik meg az FIA elnöke, hogy aláírjuk a szerződést. Ez a város számára is jó hír.” Emellett a szervezők is bejelentették, hogy a Mexikói Nagydíj jövője a helyére került, így semmi kétség, hogy a következő években is lesz futam az országban.

Mexikó eredetileg egy 5 éves szerződést írt alá, de az ország elnöke, Andrés Manuel López kijelentette, hogy nem lesznek közforrások a futam támogatására. Ez pedig súlyos problémát jelentett. A mexikói kormányfő elmondta, ezúttal ezek a források nem lesznek nyilvánosak, de egy üzletemberekből álló csoport lehetővé tette azt, hogy Mexikó az F1-ben maradjon.

A Motorsport.com forrásai szerint a megállapodás 3 évre szól, melyet hivatalosan csütörtök 11 órakor jelentenek be Mexikóvárosban. A Spanyol, a Német és az Olasz Nagydíj sorsa azonban továbbra is kérdéses, miközben jövőre Hollandia és Vietnam is részese lesz már a naptárnak, ami így 22 futamból állhat.

