Nagyon súlyos környezetvédelmi kockázatokat tártak fel az új brazil pálya kapcsán

Az új brazil pálya kapcsán már az első pillanattal kezdve számos környezetvédelmi aggodalom merült fel, a klímaváltozás ellen küzdő csoportok tömkelege tiltakozott hevesen az új aszfaltcsík ellen, melyet egy erdős élővilág helyszínén húznának fel.

Ennek kapcsán a brazil Állami Környezetvédelmi Intézet (INEA) is készített egy tanulmányt, hogy az új pályának milyen hatásai lennének a környék ökológiájára, melyben egy meglehetősen lesújtó képet festettek fel. A kedden nyilvánosságra hozott, 192 oldalas jelentés több aggályt is feltárt a Camboatá-erdőt érintő környéken.

A hosszú jelentésben arra a következtetésre jutott, hogy a korábban öt különböző felmerült opció közül a Camboatá-körzet a „legkevésbé megfelelő” arra, hogy megépítsék rajta a riói pályát. Az INEA a jelentést továbbküldte az ügyészségnek, amely alapján arra kérik őket, hogy jogi szempontból is véleményezzék a környezetvédelmi problémákat.

A jelentésben megemlítik, hogy „nagyon erős bizonyítékokat találtak” arra vonatkozóan, hogy az egyéb alternatív helyszínek sokkal kevésbé komplex ökológiai karakterisztikákkal rendelkeznek, ebből kifolyólag sokkal kisebb hatása lenne a pálya megépítésének azok esetében a biodiverzitásra, mint a Camboatá esetében.

Az intézet összesen 15 flóra fajtát, és hat fauna fajtát azonosított be, amelyek ebben a körzetben találtak maguknak menedéket az életre, ebből kifolyólag a pálya megépítése a kipusztulásukkal jelentene egyet. Megemlítik, hogy azt is, hogy a korábbi vizsgálatokban ezt nem is fogadták el opcióként, hogy veszélybe kerülhet az élővilág.

A tanulmány szerint nincs arra megfelelő mennyiségű bizonyíték, hogy a pálya megépítése következtében nem sodródna veszélybe a környék vízi élővilága, azon belül is az éves halmennyiség, amely csökkenhet, jelentős problémákat felvázolva. A korábbi, pályaépítési engedélyhez szükséges tanulmány nem tért ki kielégítően arra, milyen hatása lenne a flórára és a faunára a munkálatoknak.

Az INEA továbbá megjegyzi, hogy nem készítettek megfelelő elemzést az állatvilág megóvására vonatkozóan, és nem is tettek javaslatot, valamint a zajszintekre vonatkozóan sem született megfelelő válasz, amely szintén befolyásolhatják a környék élővilágának rendszerű működését.

Konklúzióként azt is megjegyzi az INEA, hogy a fauna elemzést környezetvédelmi jóváhagyás nélkül végezték a környezetvédelmi tanulmány kutatói, és összességében azt vonták le következtetésül, hogy továbbra sincs semmi garancia arra, hogy a Camboatá környék ökológiai minőségét meg lehet óvni.

Az INEA által készített tanulmány tovább ássa alá a Forma-1 törekvéseit, hogy Rióban rendezzék a Brazil Nagydíjat, ne pedig a hagyomány helyszínen, Interlagosban. Nem tudni, mennyi következménye lesz ténylegesen a tanulmánynak, ám sokat sejtető, mennyi hibát vétettek a környezetvédelmi szempontok vizsgálata során.

