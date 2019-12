Nagyon remeghetett a léc Giovinazzi alatt, Hülkenberg közel volt?

Az egyik legnagyobb különbség az Alfa Romeo párosa között volt 2019-ben. Kimi Raikkonen esélyt sem adott a kvázi újonc csapattársának, a Ferrari olasz juniorjának, Antonio Giovinazzinak. Gio sokat küzdött az év első részében, amikor a csapat a legjobb formáját mutatta.

Räikkönen ezt relatíve sok pontra váltotta, míg az olasz kimaradt a körből. A Belga Nagydíjon egy hiba miatt nagy lehetőségtől esett el. Ez pedig akár az ülésébe is kerülhetett volna. Nico Hülkenberg szeretett volna visszatérni a korábbi csapatához, de miután Giovinazzi jól reagált az idény második felében, 2020-ra is megtarthatta a helyét.

„Ami a Belga Nagydíjon történt, az a csapat minden tagjának fájt, mivel egy jó lehetőséget szalasztottunk el. Antonio akkor a semmiből tért vissza, és az utolsó körök egyikén volt, amikor bekövetkezett a baleset.” - mondta az Alfa Romeo csapatfőnöke a lapunk kérdésére.

„Volt egy nehéz beszélgetésünk Antonióval, mert ezek a fajta dolgok akár a karrieredről is dönthetnek. A jövőről gondolkodtunk, és a következő héten le kellett ülünk, hogy megbeszéljük a helyzetet. Végül nagyon jól reagált erre.”

Vasseur nem volt biztos abban, hogy milyen lesz Giovinazzi számára a belga hétvégét követő Olasz Nagydíj, mivel az az első ilyen hazai eseménye volt a Forma-1-ben, valamint majdnem 10 év telt el azóta, hogy egy olasz pilóta rajthoz állhatott Monzában a legnagyobb kategóriában.

A szakembert azonban lenyűgözte az, ahogy Giovinazzi kezelte a helyzetet, magát a körülményeket, ami egy olasz pilóta számára a legnehezebb Olaszországban. „Nagyon nagy volt a nyomás. Rengeteg volt a vendég, és ez volt az Alfa Romeo hazai futama, miközben rengeteg kérdést kapott a spái balesetéről.”

„Majd eljött az a pont, amikor tudta, hogy itt az ideje reagálni. Azt hiszem, ebből a szempontból nagyon jó munkát végzett, még a nyomás ellenére is. Monza után Szingapúrban is jól teljesített. Jó volt látni, hogy még a futamot is vezette. Ez egy nagyon jó reakció volt tőle.”

Gio a szezon második felében valóban sokkal erősebb volt, mint az azt megelőző hónapokban, különösen a következetes teljesítmény területén. Ez kulcsfontosságú volt abban, hogy megtartsa a helyét, különösen egy ferraris juniorként.

„Amikor a jövőn gondolkoztam, nagy szerepet játszott számomra az, ahogyan Antonio reagált Monzában. Egy igazi lendületet vett, amikor mi nem voltunk a teljesítőképességünk csúcsán, akkor volt a legjobb. Lehetsz a csapattársad előtt, de ezt nem veszik figyelembe, amikor a 14., vagy a 15. helyről van szó. Ha ez a 6., vagy a 7. hely, akkor mindenki rólad beszél.”

„Az egyik dolog az volt, hogy megmutassuk a csapatnak, a másik pedig az, hogy pontokat szerezzünk, mert a média, a paddock, és mindenki csak az eredményekre összpontosít. Nehéz reális elemzést végezni, ha napi szinten nem veszel ebben részt. Valahogy mindez enyhíti a súlyt a vállakon.”

