Nagyon rég nem voltak ennyire boldog arcok a McLarennél: videó

Sajnálatos módon a két legendás brit alakulat utóbbi évei nagyon nem voltak könnyűek a Forma-1-ben. A McLarennél már ott van a fény az alagút végén, míg ez a Williamsnél jóval problémásabbnak tűnik.

A Bruce McLaren által alapított istálló 2019-re sokkal erősebbé vált, és magabiztosan szerezték meg a negyedik helyet a bajnokságban. Ez óriási előrelépés volt számukra, de innen lesz csak igazán nehéz, mivel a top-mezőnyt kellene megközelíteniük.

Ennek érdekében átalakítják az autójukat 2020-ra, noha az idei konstrukció elég versenyképesnek bizonyult, plusz a szabályok is keveset változnak. A csapat azonban csak így lát esélyt arra, hogy 0.5 másodperces távolságra legyenek a legjobbakhoz képest.

A lehetőség és a kockázat is adott, de most az a legfontosabb, hogy egy kicsit kielvezzék a sikert, amiben rég nem volt részük. Zongorázni lehetne a különbséget a hangulatot illetően is, amit az alább található kulisszák mögötti videó is nagyon szépen prezentál.

Abu Dhabiban a csapat már úgy versenyezhetett, hogy megvolt a 4. helyük a bajnokságban, de Carlos Sainz Jr. 6. helye még nem. Végül ezt a küldetést is sikeresen abszolválták, és a spanyol egy nagy fináléval bevetődött Pierre Gasly, valamint Alexander Albon elé, akik fél szezonon át a mezőny egyik legjobb autóját vezethették.