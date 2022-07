„Nagyon radikális a Red Bull oldaldoboza!”

Több csapat is komoly fejlesztési csomaggal érkezett meg a Brit Nagydíjra, többek között a Mercedes és a Red Bull is szemmel látható változtatásokat eszközölt a kocsijain, hamarosan pedig élesben is kiderül, hogyan működnek.

A technikai szakértő, Craig Scarborough Peter Windsor YouTube-csatornáján mondta el a véleményét a fejlesztésekről, először a regnáló konstruktőri bajnokról, a Mercedesről beszélt:

„Nem érkezett meg az a nagy oldaldoboz-frissítés, amire sokan számítottak. Szerintem a későbbiekben sem fog érkezni ez a fajta fejlesztés, hiszen nem ez jelenti a csapatnál a problémák gyökerét.”

„A padlólemezük viszont sokkal összetettebb lett, hasonló munkát végeztek, mint korábban a McLaren” – magyarázta, majd a Red Bull oldaldobozaira tért át Scarborough:

„A Red Bull oldaldoboza nagyon radikális, sokkal több levegő éri a szárnyacskákat. Az is érdekes, hogy Barcelonához hasonlóan Silverstone-ban is sok apró elem jelent meg az autókon” – fogalmazott.

