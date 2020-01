„Nagyon nehéz lesz Vettelt és Leclerc-t menedzselnie a Ferrarinak”

Az egyik leghíresebb, autókkal és motorsportokkal foglalkozó olasz újságírónővel, Maria Leitnerrel készített interjút a FormulaPassion a Forma-1 70. születésnapjának kapcsán.

70 éves a Forma-1, tehát a bajnokság már hosszú ideje tart, de mégis tudja, hogyan maradjon fiatal. Mi a titok?

„A titok, hogy mindig meg kell tudnod újítani magad. A Forma-1 a versenyzésen kívül tesztpadként funkcionál az új technológia tanulmányozására, a kutatásra és a kísérletezésre.”

Egy fontos évfordulót ünneplünk 2020-ban, de a valódi megújulás 2021-ben fog érkezni az új szabályokkal.

„A versenyzésben mindig voltak új szabályok. Többek között azért, mert a mérnökök mindig találtak módot arra, hogy még gyorsabbak legyenek az autók. A Forma-1-ben mindig szükség volt egy-egy új szabálycsomag bevezetésére. Ez a Forma-1 szépsége: mindig elöl jár, és mindig új utakat választ.”

Erre jó példa a Dallara-akadémia is, amely szintén mindig is elöl járt a technológia tekintetében. Most pedig nemcsak a Forma-1-ben, hanem az autók világában is egy forradalomnak lehetünk szemtanúi, ha az elektromos motorokra és az önvezető autókra gondolunk.

„Ezt a forradalmat egyes dolgok gyorsították is, mint például a dízel-botrány. Meg vagyok győződve arról, hogy nem csak egy technológia lesz a jövőben. Valószínűleg az elektromos motor a legkönnyebb és a leggyorsabb megoldás arra, hogy kevesebbet szennyezzünk. Bár ez a nyomás szerintem túl hirtelen történt, ettől függetlenül jónak tartom a célt, hogy kevesebbet szennyezzünk.”

Egyetértesz azzal, hogy manapság kevesebb karakter van a versenyzők között?

„Korábban rengeteg karakter volt. Ott volt Senna, Prost, Berger, az olaszok, mint Nannini, Larini és Morbidelli. Ezekkel a versenyzőkkel hosszú beszélgetéseket lehetett folytatni, mert nem voltak folyamatosan sajtótájékoztatók, amelyek megzavarhatták volna őket.”

„Egy olyan versenyző, mint Senna nem engedte volna, hogy a PR döntsön helyette. Akkoriban megmondták neki, hogy hova menjen, de azt nem mondhatták meg neki, hogy mit mondjon. Ma viszont ennek az ellenkezője történik, mert elveszett az emberi elem és az újságírói tudás.”

Az előző szezonban arra lehetett számítani, hogy a Ferrari újjászületik. A jó idénykezdet után viszont viharosan folytatódott a szezonjuk. 2020-ban sok lesz az ismeretlen tényező, köztük az, hogy hogyan fog együtt dolgozni Sebastian Vettel és Charles Leclerc…

„Ez egy óriási kihívás lesz. Meglátjuk, hogyan tudják majd kezelni, de problémás lehet az ügy. Emlékszem, amikor Jean Todt volt a Ferrari élén, ő hozta meg a döntést, és az úgy is volt, ahogy ő döntött. A versenyzők pedig azt csinálták, amit mondtak nekik.”

„Érdekes lesz nézni, hogyan tud majd együtt dolgozni Vettel és Leclerc, bár nagyon nehéz lesz, ugyanis kettejük között a második az első vesztes. Nagyon nehéz lesz menedzselni őket.”

