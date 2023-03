Nagyon meglátszik a paddockban Ricciardo és Vettel hiánya a veterán riporter szerint

Daniel Ricciardót a McLaren küldte el, majd a Red Bull harmadik pilótája lett, míg a négyszeres világbajnok Vettel úgy döntött, visszavonul. Mindeközben több újonc, Oscar Piastri, Nyck de Vries és Logan Sargeant is esélyt kaptak.

„Van azért két elég jelentős hiányzó figura. Nagyon meglátszik a hiányuk, Daniel Ricciardóról és Sebastian Vettelről beszélek. Tudjátok mi a helyzet? Csütörtökön megérkeztünk és már most érzem, hogy hiányoznak ezek a srácok, hatalmas személyiségek” – nosztalgiázott a Sky riportere, Ted Kravitz.

„Igen, tudom, Ricciardo a Red Bull tartalékja, ő itt lehet, de akkor is hatalmas személyiségek. Ha a Forma-1 még népszerűbb akar lenni, akkor pár pilótának össze kéne kapnia magát, hogy ugyanilyen személyiséggé nőjék ki magukat. Biztos vagyok, hogy így lesz.”

Ricciardo mindig is a Forma-1 egyik legszínesebb egyéniségének számított és ezt csak kihangsúlyozta a Netflixen futó Drive to Survive sorozat, aminek köszönhetően az Egyesült Államokban roppant híres lett. Idén már három futamot is rendeznek az USA területén, Logan Sargeant révén pedig amerikai pilóta is van a rajtrácson.

Az Andretti is készül, hogy esetleg csatlakozhassanak a cirkuszhoz, már meg is van a csapat főmérnöke.