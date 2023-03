"Nagyon könnyű" elkövetni Alonso és Ocon hibáját a Forma-1-es pilóták szerint

A bahreini szezonnyitón az Alpine pilótája, Esteban Ocon büntetést kapott, amiért rosszul állt fel a rajtrácsra. Ugyanez történt Fernando Alonsóval Szaúd-Arábiában, ötmásodperces büntetést kapott, amiért balra kilógott a rajtkockából.

Max Verstappen együtt érez Alonsóval és Oconnal, ugyanis a mai versenyautókból való rossz kilátás miatt nehezebb rendesen beállni a rajthelyekre. A hosszabb orrok, nagyobb gumik és a kerékívek feltétele azzal járt, hogy a versenyzők nem igazán látnak ki oldalra.

„Alig látni ki ezekből az autóból, főleg ezért van az, ha nem mindig teljesen jól áll be valaki a rajthelyére. Fájó, ha ez van, ugyanolyan, mint a fehér vonal a pálya határainál. Néha az ember vitatkozik vele. Szerintem egy ponton kell erre egy szabály. Nagyon bután néz ki, ha az emberek kihasználják, hogy túlságosan kilógnak, de nem hiszem, hogy ennél jobban tudunk erre figyelni.”

A dzsiddai győztes, Perez egyetértett csapattársával, mondván, egy kicsit a szerencsén is múlik, hogy rendesen be tud-e állni a rajtkockába az ember: „Nem annyira lehet látni, hogy pontosan hol állsz meg. Szerintem én is elrontottam és túl korán álltam meg, de az autóból gőzöd sincs, hogy hol vagy. Nem tudod, hogy túl korán vagy későn álltál meg.”

„Ahhoz, hogy a jelenleginél jobban lássuk ezeket a dolgokat, jobb láthatóság kell. Jó, ha van egy szabály erre, de ugyanakkor néha csak a szerencsén múlik az, hogy az ember egészen pontosan be tudja tenni az autót a rajtkockába.”

A Mercedes pilótája és a Forma-1-es versenyzők szakszervezetének igazgatója, George Russell túl extrémnek tartja Alonso büntetését és „a józan ész” követésére szólított fel: „Roppant nehéz jól csinálni. Annyira alacsonyan ülünk és hogy egy kicsit szemléltessem, csak a gumik felső pár centiméterét látjuk, a földet magát nem.”

„Vannak ezek a nagy sárga vonalak, amiknek mutatni kéne a helyet, de ezeket sem látni, nem, hogy a fehér vonalakat, amik a rajtkockát alkotják. Nagyon, nagyon nehéz belőni ezt és azt hiszem, nem ártana kicsit a józan észre hallgatni ebben az ügyben.”

