„Nagyon jó lenne az F1-nek”, ha visszatérhetne Indianapolisba

Todt, aki jelenleg is Indianapolisban tartózkodik, hogy megtekintse az Indy 500 104. felvonását, egy egész délelőttöt töltött el a pályán Roger Penske társaságában, aki múlt év novemberében megvette a szentnek számító létesítmény, valamint magát az IndyCar-sorozatot is.

Az IMS épített pályája 2000 és 2007 között adott otthont Forma–1-es futamoknak. Amikor a sorozat visszatért Amerikába, az új helyszín a Circuit of the Americas lett Austinban, Texas államban, és a futamokat azóta is ott rendezik meg.

Idén azonban elmarad az Amerikai Nagydíj, továbbá az összes egyéb Észak- és Dél-Amerikában tartott viadal is, köszönhetően a koronavírus-járványnak. A Motorsport.com arról kérdezte Jean Todtot, hogy szerinte az FIA támogatná-e az F1 lehetséges visszatérését Indianapolisba.

„A naptár a kereskedelmi jogok tulajdonosának felelőssége, de Indianapolisban minden összetevő adott egy Forma–1-es helyszínhez, minden létesítmény. Roger Penske és csoportja átvették a vezetést, és nagyon lenyűgözött az, amit ma délelőtt láttam. Minden felújítást nagyon rövid időn belül elvégeztek. Roger sokat tett hozzá a már eddig is kiváló helyszínhez.

„Indianapolis a motorsportok egyfajta Szilícium-völgye az Egyesült Államokban, ezért természetesen, ha a Forma–1 szeretne itt futamot rendezni, az remek lenne a sorozat számára” – vélekedik Todt.

Emellett szó esett még a WEC-szabályokról is. Egyre több hangot hallani ugyanis arról, hogy a Team Penske „gyári” LMDh prototípusokat indítana Le Mans-ban 2022-ben vagy 2023-ban. Todt erre a következőképpen reagált: „Erről közvetlenül nem beszéltünk, de az ACO és az IMSA között létrejött megállapodás egyértelműen pozitívum.”

Will Power, Team Penske Chevrolet, Roger Penske

„Remélhetőleg nagyobb érdeklődést kelt majd a csapatok körében, akik aztán úgy dönthetnek, hogy versenybe szállnak a legmagasabb kategóriában is. Érzésem szerint remek lenne. Ami pedig Roger Pensket illeti, ő elképesztő dolgokat ért el az autóversenyzés területén, és ha ő is részese lenne az európai hosszútávú versenyzésnek, az szenzációs dolog lenne. Viszont remélem, hogy több amerikai csapat csatlakozik majd a WEC mezőnyéhez a jövőben.”

Áttérve kicsit általánosabb témákra, Todt a járvány enyhülése utáni újraindulásról is beszélt. „Szerintem figyelemre méltó és megsüvegelendő a különböző bajnokságok által tett számos erőfeszítés. A Forma–1, a Formula E, a WEC, az IndyCar és az összes többi versenysorozat révén ismét életre kelt a motorsport ezekben a nehéz időkben.”

„A könnyű megoldás az lenne, ha vártunk volna, amíg minden visszatér a normalitáshoz, de nem tudjuk, hogy az mikor lesz. Ezért létfontosságú az újrakezdés, és dicséretre méltó az a sok elvégzett munka, beleértve itt Indianapolisban is” – zárta gondolatát Todt.

