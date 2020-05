Nagyon jó esély lehet arra, hogy 2022-ben F1-es futamot rendezzenek Miamiban

A Liberty Media már a belépésekor hangsúlyozta, hogy több futamot akar rendezni Amerikában. Az amerikai tulajdonosi kör örül Austin szereplésének, de Texas mellett más helyszíneknek is lehetőséget akarnak adni.

New York és Las Vegas mellett többek között Miami is felkerült a listára. Sőt, Miami már korábban megegyezett a Liberty Media tulajdonosi körével, de a szükséges engedélyeket továbbra sem tudták beszerezni, ami elengedhetetlen a futam megrendezéséhez.

Emiatt nem egyszer alakították át a vonalvezetést, ám a Miami Dolphins NFL-csapat tulajdonosa, Stephen Ross támogatja az eseményt, és erősen közreműködhet abban, hogy a Forma-1 ellátogasson erre a fantasztikus helyszínre.

Az Autoweek legutóbbi kiadványában azt lehetett olvasni, igen jók az esélyek arra, hogy 2022-ben Dél-Floridában is legyen F1-es nagydíj. Noha a koronavírus okozta súlyos helyzet miatt ezek a tárgyalások is lelassultak a futam körül, a források azt mondják, hogy a Miami Nagydíj 2022-ben egyértelműen be fog mutatkozni a naptárban.

Max Verstappen, Red Bull Racing en Miami Fotó készítője: Red Bull Content Pool

Emerson Fittipaldi, a korábbi világbajnok, aki már a pályafutása során legendává vált, azt mondta, hogy az esemény 2 év múlva biztosan meg fog történni. Az Indy 500-győztes sztár sok időt tölt el Miamiban, és beállt a projekt mögé.

„Nagyon nagy esélyek vannak arra, hogy 2022-ben Miamit a Forma-1-ben fogjuk látni” - mondta Tavo Hellmund promóter, aki 2012-ben Austinba, míg 2015-ben Mexikóvárosba vitte el a Forma-1-et. Ez pedig garanciát is jelenthet Miami sikerére.

Chase Carey, a Liberty Media vezetője is azt mondta, noha a verseny körüli helyzet bonyolulttá tette a szervezést, jó érzéseik vannak azzal kapcsolatban, hogy Miami a közeljövőben ott lehet a naptárban, amire oly régóta várnak.

Miami mellett Indianapolisnak lehetnek még jó esélyei, ahol Roger Penske, a pálya tulajdonosa megerősítette, érdeklődhetnek aziránt, hogy 2007 után újra legyen F1-es futam a legendás pályán, ahol 2000 és 2007 között rendeztek nagydíjakat.

