Nagyon furcsa nevet kaphat 2021-ben az imolai versenyhétvége

A 2020-as év teljesen egyedi volt a Forma-1 történetében, a koronavírus-járvány miatt a szezon csak júliusban kezdődött el, a versenynaptárat pedig menet közben dobták össze, elsősorban európai helyszínekre ellátogatva.

Az ideiglenes pályák azért is ugorhattak be ilyen könnyen a naptárba, mert tavaly a zárt kapus futamok miatt a Liberty szinte minden esetben eltekintett a versenyszervezési díjaktól, 2021-ben azonban ezt a saját tartalékaik felélése miatt ezt nem tehetik meg.

Szintén egyediek volt a tavalyi versenynaptárban a futamok elnevezései, kezdve a 70. Évforduló Nagydíjával, de az sem valószínű, hogy hamarosan ismét Stájer, vagy Toszkán Nagydíjjal fogunk találkozni a versenynaptárban.

Mugellóhoz hasonlóan Imola is a helyi régió nevét vette fel, és az imolai hétvége hivatalos elnevezése Emilia Romagna Nagydíj volt. 2021-ben azonban még tovább csavarták ezt az elnevezést, amihez azonban a már említett versenyrendezési díj járulhatott hozzá.

Mint arról korábban mi is beszámoltunk, Imola hosszú idő után került vissza az Olasz Automobilklub irányítása alá, ezzel pedig közvetetten az olasz állam is hozzájárul a 2021-es verseny rendezéséhez.

Miután az Olasz Nagydíj nevet Monza viseli, de ismét hangsúlyozni szerették volna az állam részvételét a szervezésben, a Motorsport.com olasz kiadása úgy értesült, hogy a 2021-es imolai verseny hivatalos elnevezése

Made in Italy és Emilia Romagna Nagydíj

lesz. Ezt Emilia Romagna régió kormányzója, Stefano Bonaccini jelentette ki egy ülésen, ahol a régió 2021-es sportprogramja volt a téma. A Liberty Media állítólag 10 millió eurót kér azért, hogy ismét Imolába utazzon a száguldó cirkusz, ezt pedig csak országos összefogással tudja teljesíteni az Enzo és Dino Ferrari pálya.

Az összegbe állítólag beszállt az Olasz Külügyminisztérium is, akik így kívánják promótálni a világban az olasz termékeket. Érdemes megjegyezni, hogy a Forbes és a Statista 2017-es kutatása szerint a „Made in Italy” a felhasználók körében a 7. legnagyobbra tartott kifejezés a Made In Country Index mutatóban.

