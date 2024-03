"Nagyobb kihívásra" számított a Red Bull a tesztpilóta szerint

A 2024-es Forma-1-es idény első két futamán Max Verstappen két kettős győzelmet aratott Sergio Perezzel a második helyen, mindezt azután, hogy a tavalyi 22 versenyből 21-et a bikás csapat nyert meg.

A RacingNews365-nek nyilatkozó Jake Dennis, a Formula E címvédője és a Red Bull tesztpilótája elismerte, meglepte, hogy ennyire nincs versenytársuk idén: „Tagadhatatlan, hogy a Ferrari egy kicsit zárt az ollón.”

„A Mercedestől kicsit többet vártunk, úgy néz ki, nekik elég keményre sikeredett az első pár futam. Meglátjuk, mi lesz, ha kicsit hagyományosabb pályákra megyünk. Azzal számoltunk, hogy csökkenni fog a különbség és ez így is történt.”

„Azonban úgy mondanám, hogy azt vártuk, kicsit nagyobb lesz a kihívás a versenyeken. Nem voltunk viszont még túl normális pályákon, Bahrein elég kemény a gumikkal, Dzsidda pedig egy egyedi utcai pálya, gyors, olyan, mint egy oválpálya. Már várom, hogy egy normális pályára menjünk.”

Dennis tavaly, az Abu-Dzabi Nagydíj első szabadedzésén mutatkozott be a Forma-1-ben, miután bebiztosította a Formula E bajnoki címét. A 16. helyen zárt, ezzel csatlakozott a motorsport brit világbajnokai közé, mely illusztris névsorban Lewis Hamilton is szerepel. A hétszeres F1-bajnok sokakat meglepett azzal, hogy jövőre a Ferrarihoz igazol – még Dennist is:

„Én is azt vártam, hogy a Mercedestől fog visszavonulni, de hamarosan kiderül, jól döntött-e. Nagyon tisztelem ezért, merész lépés volt a Ferrarihoz menni. Szerintem pokoli izgalmas a karrieredet vörösben befejezni a sportág egyik leggyorsabb versenyzője ellen.”

