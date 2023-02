„Nagyobb kiegyensúlyozottság, több pont, jobb eredmények” – ezek Bottas idei céljai

Az Alfa Romeónak tavaly sikerült egy nagyobbat előrelépnie a mezőnyben, így a szezon végén meg tudták szerezni a hatodik helyet konstruktőriben, bár azt is érdemes hozzátenni, hogy mindez egy hajszálon múlott, és a szezon második felére azért jelentősen veszítettek a versenyképességükből.

Bottas most az új versenyautó leleplezésekor beszélt arról, miként sikerült neki a felkészülés az új idényre. „Jó volt a szünetem, ami fontos, hiszen most már beindul a munka, és innentől lényegében meg sem állunk az év végéig. Folyamatosan fejlődnünk kell, ez hajt minket, szóval nagyobb kiegyensúlyozottságot, több pontot és jobb eredményeket várok.”

„Persze ehhez el is kell jutni, és az nem lesz egyszerű. Mindez igazából a részletekben rejlik, és abban, hogy elképesztően keményen kell dolgoznunk csapatként.”

A tíz futamgyőzelemmel rendelkező finn tavaly a Mercedestől érkezett meg a svájciakhoz, ahol teljesen másfajta szerep hárul rá, mint a csillagosoknál, mindezt pedig saját elmondása szerint nagyon élvezi.

„Ahogy már többször is mondtam, úgy érzem, ennél a csapatnál nagyon más a szerepem, mint korábban bármikor a Forma–1-ben. Jobban részese vagyok a dolgoknak, több információ megy rajtam keresztül. A munka persze már korán kezdetét vette tavaly, igyekeztem minden technikai tudásomat és tapasztalatomat átadni, mindez pedig végigkísérte egész 2022-t.”

„Legyen szó bármilyen problémáról, folyamatosan visszajelzéseket adunk, amikor pedig a gyárban vagyok, szeretem tudni, hogy állnak a dolgok, ha pedig vannak ötleteim vagy kérdéseim, akkor megbeszéljük.”

„Ez tehát egy nagyon nyitott szituáció, igyekszem minél többet tudni, és szerintem kijelenthető, hogy a tavaly elkezdett irány megfelelő volt, most pedig ezt próbáljuk folytatni az idei autóval. Remélhetőleg minden még jobb helyzetben lesz, és továbbra is keményen fogunk dolgozni” – zárta gondolatát a finn pilóta, aki azt is elmondta, hogy be kellett ismernie, Lewis Hamilton jobb nála.