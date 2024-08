„Nagyfiús döntéseket hozunk” – Ricciardo az RB átalakulásáról beszélt

Az ausztrál pilóta a tavalyi év közben tért vissza a faenzai gárdához, ahol 2012-ben és 2013-ban már versenyzett, csak akkor még Toro Rosso néven futottak. Azóta viszont az istálló két névváltáson is átesett, és már nem ugyanaz a juniorcsapat, amely egykoron volt.

Egy másik lényeges változás 2023 végén történt, hiszen a istállót a kezdetektől irányító Franz Tost elköszönt, a helyére pedig Laurent Mekies érkezett, miközben az ügyvezetői pozícióba Peter Bayer került. Az RB-nek emellett sikerült megszerezni az Alpine-tól menesztett tapasztalt szakember, Alan Permane szolgálatait, Tim Goss pedig októbertől technológiai vezetőként fog tevékenykedni náluk.

Mindezen történések fényében Ricciardo elismerte, hogy az alakulat már egészen más érzést kelt, mint korábban. „Tényleg másmilyennek érződik, és nyilván könnyű felvenni egy új arculatot, majd azt mondani, hogy ez és ez van, de ezt tetteknek is követniük kell. És úgy vélem, Laurent, Peter, Alan és sokan mások, akik érkeztek, megtették ezt.”

„Nem arról van szó, hogy ami korábban például Franznál történt, az nem volt jó, de a változás néha segít. Új ötleteket hoz. Ők sok időt töltöttek más csapatoknál, és ilyenkor máshogy nézel a dolgokra. Ez már önmagában segített szerintem, a szándékaik és az, ahogyan intézik a dolgokat, szintén azt mutatja az emberek felé, hogy igen, ez már nem egy juniorcsapat.”

„Most már amolyan nagyfiús döntéseket hozunk, kockázatot vállalunk, komoly célokat tűzünk ki, de olyanokat, amelyeket reálisan el is tudunk érni. Szóval ez klassz. Jó ezt látni. Emellett, ha őszinte akarok lenni, akkor nem is érezném magam komfortosan, ha még mindig juniorcsapat lennénk. 35 éves vagyok. Kissé különcnek érezném magam, de nem ez a helyzet, szóval ez is mutatja, mi minden történt itt.”

Ricciardo szavai abból a szempontból érdekesen hatnak, hogy Helmut Marko tanácsadó mostanság sokat beszélt arról, hogy az RB-nek újra igazi juniorcsapattá kéne válnia, ahová a fiatal tehetségeiket ültetik tapasztalatszerzés céljából, hasonlóan a régebbi időkhöz. Ricciardo azonban egyáltalán nem illik bele ebbe a képbe, de az idei év végéig még biztosan marad a csapatnál.

