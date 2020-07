Nagyban csökkenhettek Verstappen esélyei a Mercedes tempója és a kiesés miatt?

Az elmúlt hétvégén rendezték meg az évadnyitó Osztrák Nagydíjat, amit a száraz idő ellenére csak 11 autó tudott befejezni. Nagyon rég láthattunk erre példát, és ez sokakat meglepett. Robert Doornbos sem számíthatott hasonlóra, aki korábban a Forma-1-ben is rajthoz állt.

Ezen a hétvégén újra a Red Bull Ring lesz a helyszín, és azt gondolhatnánk, hogy a pénteknek nincs akkora jelentsége, de látván, hogy mennyi technikai gond volt az első futamon, nagyon is fontos ellenőrizni a módosításokat, többek között a Honda részéről is.

„Ha egy héttel ezelőtt teszik fel nekem ezt a kérdést, akkor azt mondtam volna, hogy ez valószínűleg nem olyan fontos, de az elmúlt hétvégén 9 autó is kiesett és sok megbízhatósági kérdést láthattunk. Emiatt azt gondolom, hogy pénteken sok csapat szeretné ellenőrizni, hogy minden működik-e.” - mondta az ex-F1-es versenyző a neves és elismert nu.nl hasábjain.

„Ez nem annyira a beállításokról fog szólni, hanem a megbízhatóságról. Azt is gondolom, hogy a probléma vasárnap volt. El voltak foglalva a frissítésekkel, de talán a 'Mennyire megbízható az autóm?' alapszabályt figyelmen kívül hagyták.”

Bodywork in the pit lane outside of the Red Bull Honda garage Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

A technikai problémák a Red Bullt is érintették. Egyik autójukkal sem értek célba. Max Verstappen esélyei ezzel azonnal csökkentek, mivel idén rövidebb lesz a naptár, és 2016-ban is láthattuk, hogy egyetlen egy kiesés is mit jelenthet a végjátékban. A kevesebb versenyekkel így igencsak csökkenhettek Verstappen esélyei.

„Számomra ez nehéznek tűnik, mert még nem tudjuk, hogy hány versenye lesz a szezonban. Nemcsak 8 futam lesz. Ha mégis, akkor Verstappen lehetőségei oda fognak veszni. Legalább 15 versennyel számolhatunk. Ez alatt a FOM pénzügyi problémákba ütközne.”

„Még 15 versenyen is nehéz, amikor nullázol. 2016-ban láthattuk, hogy Lewis Hamilton egy kieséssel vesztette el a világbajnokságot Nico Rosberggel szemben. Ezzel vége lenne Verstappen esélyeinek? Soha ne mondd, hogy soha, de az esélyei most oly alacsonyak.” - idézte a holland nu.nl Doornbost.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

Valtteri Bottas nyerte meg az évadnyitót Ausztriában. Ezzel mondhatjuk azt, hogy Lewis Hamilton fő kihívójává vált? „Igen. A Mercedes ismét bizonyította, hogy képesek fejlődni és továbbfejlődni egy olyan pályán, ami soha nem volt ideális számukra. Az egész hétvégén övék volt a leggyorsabb autó.”

„Most csak Bottas áll Hamiltonnal szemben, mert ők a leggyorsabbak a leggyorsabb autóval. A bajnokság megnyeréséhez nem hibázhatsz, és mindig ott kell lenned.” - nyilatkozta az ex-F1-es, hozzátéve, hogy Bottas számára ez nehéz volt a tavalyi szezonban.

Doornbos is látja a Ferrari problémáit, és szerinte nem reális arra gondolni, hogy az olaszok harcban lehetnek a Mercedesszel. „A tiszta sebességet tekintve a Ferrari ebben nincs benne. Továbbra is a Red Bull a legnagyobb kihívója a Mercedesnek, de vasárnap láthattuk, hogy a megbízhatóság nagyon fontos. Lehet neked a leggyorsabb autód, de célba is kell érned.”

A McLaren viszont kellemes meglepetést jelentett. „A McLaren keményen dolgozik. Szóval nem lepődnék meg, ha újra visszatérnének a dobogóra, de Ausztriában maximálisan kihasználták azokat a lehetőségeket, amik a kiesett versenyzőkből származtak.”

