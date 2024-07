Nagy Verstappen-fölény a belga FP1-en, Perez közel 1 másodpercre!

Pénteken 13:30-tól rendezték a Belga Nagydíj első szabadedzését, ezzel vette kezdetét a Forma-1 nyári szünet előtti utolsó fordulója, hiszen a spái futam után 3 hét szünetre vonul a száguldó cirkusz.

Bár az F3-as edzésen még nedves volt a pálya, az F1-es első edzésen viszont már teljesen szárazak voltak a körülmények, és bár 30 százalékos esélyt látott az FIA előrejelzése arra, hogy jönni fog az eső, a radar alapján a pálya közelébe sem jutottak esőfelhők.

A Pirelli a helyszínre a C2-es, a C3-as és a C4-es keveréket hozta, az edzés alapján pedig hivatalosan is eldőlt, hogy teljes motorcsere miatt Cunodát a rajtrács végére sorolják vissza, Verstappen pedig a belső égésű motor cseréje kap 10 rajthelyes büntetést.

Ahogy megkapták a zöld jelzést, szinte minden pilóta rögtön kijött a pályára, Ocon autójával pedig látszólag nem stimmelt valami, nem sokkal később vissza is jött a bokszba, és vízszivárgás gyanúja miatt már nem is tért vissza a pályára.

Ricciardo pedig a La Source-nál pördült meg, de szerencséjére nem találta el a falat, miközben Verstappen állt az élre a kemény abroncsokon egy 1:44.7-es idővel, őt a két Mercedes követte.

Egy fél pillanatra Albon is a kavicságyba hajtott, amikor már az FP1 harmadánál jártunk, aztán féltávhoz közelítve már több kocsira is felkerültek a lágy abroncsokon, ezzel együtt pedig érkeztek a gyorsabb idők is.

Russell 1:44.2-vel állt az élre, azonban nem sokáig tarthatta meg a vezetést, hiszen Verstappen egy nagyon erős időt futott, 1:43.3-mal vette át a vezetést, mögé Piastri jött fel 7 tizedes lemaradással, aztán Albon is Russell elé került.

A jövőjéért hajtó Perez nem volt elégedett a kocsijával, azt mondta, hogy nagyon szenved a kanyarok bejáratánál, amit az is jelzett, hogy közel 1 másodperccel volt lemaradva csapattársától, így a 7. pozícióban állt.

Az utolsó 10 percben már ismét a hosszabb etapokra kezdtek el összpontosítani a pilóták, Hamilton a Les Combes-ban hibázott, Leclerc pedig a 9-es kanyarban szélesítette ki a pályát. Hamiltonnak ezután amiatt kellett bejönnie a bokszba, mert nagyon erősnek érezte a pattogást.

Cunoda arra panaszkodott, hogy kiszámíthatatlan a kocsija viselkedése: egyes kanyarokban alulkormányozottságot, más kanyarokban túlkormányozottságot tapasztalt – ekkor a 16. pozícióban állt a japán.

Ezt követően már nem történt változás a sorrendben, hiszen nem a rövid etapok voltak fókuszban, így Verstappen maradt az élen, aki Piastrit 531 ezreddel előzte meg, Albon hátránya pedig már több mint 7 tizedmásodperc volt.

Russell a negyedik, Hamilton az ötödik lett, majd Leclerc, Perez, Norris, Sainz és Stroll következett. Alonso a 12. lett, Ocon tehát a technikai gondja miatt nem futott mért kört, közvetlenül előtte Csou végzett, akinek több mint 2,5 másodperces hátránya volt Verstappen mögött.

A Forma-1-es program magyar idő szerint 17 órakor folytatódik a második szabadedzéssel, a két F1-es edzés között pedig az F3-as és az F2-es időmérőt rendezik - ezúttal a közmédia nem adja le a betétsorozatok időmérőit és futamait, olvassátok el az összefoglalókat a hu.motorsport.com-on!