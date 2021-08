Nagy változások jöhetnek a 2022-es versenynaptárban

2022-ben érkezik a programba az idén bejelentett Miami Nagydíj, amely a jelenlegi hírek szerint májusi időpontot kaphat majd. Ez azt is jelentené, hogy az F1-nek tavasszal és nyár elején akár többször is kéne utaznia Európa és Amerika között, mivel a Kanadai Nagydíjra általában júniusban kerül sor.

A The Race szerint Kanada továbbra is meg szeretné tartani ezt az időszakot, és nem is igazán van lehetőség máskor futamot rendezni ott, hiszen az országban a telek eléggé hosszúak és kemények tudnak lenni.

Ott van még a Monacói Nagydíj is, amely hagyományosan május végén szerepel a naptárban, és ez valószínűleg most is így lesz, előtte azonban még kérdéses, hogy honnan is érkeznek majd meg a hercegségbe.

Jelen állás szerint az is előfordulhat, hogy nem egy európai helyszínről, mint azt általában megszokhattuk, hanem mondjuk Miamiból vagy Montréalból repül majd vissza a száguldó cirkusz Monacóba.

Emellett könnyen megeshet az is, hogy a most még szeptemberre kerülő Holland Nagydíj jövőre az idény első harmadában kap helyet, akár közvetlenül a spanyol viadalt követően még áprilisban.

Az már egészen világos ezen a ponton, hogy a 2022-es év Bahreinben fog elrajtolni, és valószínű az is, hogy Szaúd-Arábia követi majd őket, de utána akár rögtön jöhet is a fentebb említett spanyol és holland futam.

Egyelőre még nem világos, hogy mi lesz az idén ismét törölt Ausztrál Nagydíj sorsa, valamint Kína helye is kérdéses még, hiszen ez a két helyszín a normál években az idény elején tartotta versenyét, jövőre azonban könnyen lehet, hogy ez nem így lesz, hiszen a koronavírus még mindig okoz gondokat a tervezés terén.

Ezek persze még csak találgatások, ezért semmit nem szabad fixnek venni a 2022-es programmal kapcsolatban, ráadásul még azt sem igazán tudjuk, hogy mennyi és milyen változás lesz a mostani szezon második félévében, ahol több nagydíj megrendezése is erősen kérdéses még.

