Nagy újítással készül Szingapúrra az Alpine

Annak ellenére, hogy Spában az idei egyik legerősebb versenyhétvégéjét teljesítette az Alpine, a még gyorsabb Monzában meglepő módon visszaesett az A522 teljesítménye.

Esteban Ocon egy másodpercig sem harcolt a pontszerző helyekért a motorcseréért járó hátrasorolásos büntetése után, de a hűtőrendszerében keletkezett szivárgását megelőzően Fernando Alonso is csak a Daniel Ricciardo vezette DRS-vonatban utazott, miután az Alpine nem rendelkezett azzal a végsebesség-előnnyel, mint más pályákon korábban.

Nem ez az első alkalom, hogy a már Alpine néven futó enstone-i alakulat teljesítménye szinte megmagyarázhatatlan módon esik vissza: a 2021-es szezonban a versenynaptár másik különleges pályáját, Monaco fogott ki rajtuk, de Alan Permane sportigazgató ismét úgy gondolja, hogy csak egyszeri esetről van szó:

„Biztos vagyok benne, hogy ez is csak egy egyedi eset volt. Nem tekinthetünk kihagyott lehetőségként a hétvégére, mert egyszerűen lassúak voltunk. Mindkét pilótánk hibázott az időmérőn, ami elég szokatlan, és szintén azt bizonyítja, hogy az autó nehezen vezethető volt. Meg kell értenünk, hogy mégis mi történt, mert pénteken Fernando tempója még megtankolt autóval is jó volt“ - értékelte az Alpine Olasz Nagydíját többek között a Motorsport.com-nak.

Olyan nagyon azért nem búslakodik az Alpine, hiszen amíg a nagy rivális McLarennek szinte nulláról kell indítania a 2023-as autójuk fejlesztését az MCL36 hiányosságai miatt, Permane szerint az Alpine remek alapokkal rendelkezik a 2022-es utascellájával és az új erőforrásával, így arra bátran építhetnek a szezon folyamán.

Ezt bizonyítandó az Alpine a szezon utolsó harmadára is készül egy komoly fejlesztési csomaggal, ami Permane szerint jelentős előrelépést jelent majd az autó mostani állapotához képest.

„Egy új padlólemezzel készülünk Szingapúrra, amely sokkal több leszorítóerőt termel, mint a jelenlegi. Vissza fogunk térni oda, ahova tartozunk. Különösen Szuzukát várom már ezzel az autóval, az a hétvége nagyon jó lehet.“

Az Alpine továbbra is a negyedik helyet foglalja el a konstruktőri bajnokságban, a McLaren Lando Norris monzai pontszerzésével 18 pontra csökkentette a lemaradását hozzájuk képest, de a pontverseny mellett az Alpine-nak versenyzőt kéne találnia 2023-ra. Pierre Gasly továbbra is előkelő helyet foglal el az Alpine listáján, de azon előrébb mozdulhatott a kiváló monzai beugrásával Nyck de Vries is.

