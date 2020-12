Nagy lépést tett az FIA a fenntartható üzemanyagok használata felé a Forma-1-ben

Ez része annak az „ambíciózus környezetvédelmi tervezetnek”, ami szerint az FIA 2021-ben karbonsemleges lesz, míg 2030-ra megcélozzák a nettó zéró kibocsátást. Az FIA technikai részlege fejlesztett ki egy új generációs bioüzemanyagot Forma-1-es autókba biomasszából, ezekből az első hordók már el is jutottak a motorszállítókhoz tesztelésre.

A motorsportokat irányító szerv annak érdekében mutatná be ennek az anyagnak a működését, hogy a Forma-1 fő üzemanyaggyártói, mint a Petronas és a Shell is belefogjanak sajátjaik kidolgozásába. A terv az, hogy az új erőforrásokkal együtt vezetnék be az új hajtóanyagokat 2025-ben vagy 26-ban.

A Forma-1 sportigazgatója, Ross Brawn elmondta: „A Forma-1 régóta az autóipar következő generációs találmányait kidolgozó platformként ismert. Örülünk, hogy a fenntartható üzemanyagok ekkora lendületet kapnak, ez a sport 2030-ra nettó zéró kibocsátásúvá válását megcélzó tervvel is egybeesik.”

„Elsődleges célunk e szempontból egy tervezetet felépíteni egy olyan hibrid motorért, amely csökkenti a károsanyagkibocsátást és személyautókban is használható. Szerintem ezt egy, a következő generációs hibrid motorral, mely fenntartható üzemanyagokat használ, teljesíthetjük.”

Az FIA 2021-es karbonsemlegességét a Párizsi Egyezmény 1.5°C-os céljaira építve szeretné megvalósítani. A szövetség igyekszik a tagjai közé tartozó sorozatoknak segíteni, hogy együtt elérhessék a kijelölt célt.

Mivel az FIA-nak 243 tagja van 146 országból és 303 bajnokságból, elköteleződésük hatása az egész világon érezhető lesz és a károsanyag-kibocsátás jelentős csökkenésével, illetve szélesebb környezeti hatásokkal járhat.

Jean Todt, az FIA elnöke: „Az FIA vállalja a felelősséget azért, hogy a motorsportot és a közlekedést egy alacsony kibocsátású jövő felé vezesse, ezzel csökkentve tevékenységünk környezeti hatását és egy zöldebb bolygót állítva elő.”

„Azzal, hogy biomasszából olyan üzemanyagot állítottunk elő, amely a Forma-1-et is elláthatja, nagy lépést tettünk előre. A világ vezető energiacégeinek támogatásával a legjobb technológiai és környezetvédelmi teljesítményt érhetjük el.”

