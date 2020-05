„Nagy kár, hogy Vettel nem dolgozott keményebben az alkalmazkodáson!”

Tegnap érkezett a sokakat sokkoló bejelentés, mely szerint Sebastian Vettel 2020 végén elhagyja a Ferrarit, és ennek értelmében vagy egy másik csapathoz igazol, vagy visszavonul.

Az elismert F1-es újságíró és a Williams korábbi csapatmenedzsere elmondta, ő számított erre, és bővebben is kifejtette a véleményét a legújabb videójában.

„Nem lepett meg a dolog, mivel Leclerc-rel a Ferrarinak már van egy első számú versenyzője, és nem akarod, hogy a második számú gyakran irritált legyen a tehetséges csapattársa miatt.”

„Vettelnek már tanulnia kellett volna a 2014-es évből, amikor Ricciardo csapattársa volt. Vettelnek ekkor már négy világbajnoki cím volt a zsebében, de Ricciardo egyértelművé tette, hogy a németnek vannak gyengeségei.”

„A dupla diffúzorral Vettel kiváló volt – és még most is az -, de ha az autó hátulja nyugtalan, akkor nem tudja felvenni a versenyt Ricciardóval és Leclerc-rel. Nagy kár, hogy nem dolgozott keményebben azon, hogy fejlődjön ebben, mivel most ennek fizeti meg az árát.”

Windsor ezután Vettel utódjának esetleges kilétéről beszélt, és elmondta, hogy szerinte a jelenleg az Alfa Romeónál versenyző Antonio Giovinazzi lenne a legjobb választás a Ferrari számára.

Sebastian Vettel, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari , Ferrari SF1000 Fotó készítője: Ferrari

„A Ferrari szempontjából ez csak jó, mert egy versenyző köré építhetik a csapatot, és Leclerc személyében van egy jó versenyzőjük. Antonio Giovinazzi tökéletes lenne Leclerc mellé, de én mindig Mick Schumacherben reménykedem. Az első év kemény lesz, de hosszú távon ez a legjobb opció.”

Windsor szerint Ricciardo és érdekes opció lenne – azonban a sajtóhírek szerint Carlos Sainz lehet a befutó, aminek Windsor nem örül.

„Sainz egy kiváló versenyző, aki Giovinazzihoz hasonlóan képes a futamgyőzelmekre, de szerintem Sainz több kárt okozna a Ferrarinál, mint Giovinazzi.”

