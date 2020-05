Komoly figyelmet kaphat világszerte az Osztrák Nagydíj, ha sikerül megrendezni az F1-es hétvégét

A hu.motorsport.com már több alkalommal is beszámolt az Osztrák Nagydíj helyzetéről, ahol továbbra sem kizárt, hogy nézők előtt rendezzék meg a futamukat. Két versenyről is szó lehet, és a másodikat villanyfények mellett bonyolítanák le az eredeti időpontot követő hét szerdán, egy keddi, második időmérővel.

Legutóbb az osztrák versenyhétvége kapcsán arról írtunk, hogy a Red Bull Ring már mind a 400 alkalmazottját tesztelte, bizonyítván azt, hogy nagyon komolyan gondolják a nagydíj megrendezését, amire valós esély lehet.

Emellett nem elképzelhetetlen, hogy rajongókat engedjenek be a pályára, akik előtte vérvizsgálattal bizonyíthatnák, hogy nem fertőződtek meg koronavírussal. Önmagában is nagy feladatot és kihívást jelent egy F1-es nagydíj megrendezése, de most a koronavírus idején ez még inkább nehéz.

Körülbelül 1500 emberre van szükség egy nagydíj megrendezéséhez, beleértve a hétvégén futó kisebb szériák lebonyolítását is. Ha csak az egyikük megfertőződik, az egy lavinát indíthat be, amit senki sem akar.

Dutch Max Verstappen fans storm the track to celebrate the victory of Max Verstappen, Red Bull Racing Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

A sport nem engedhet meg magának még egy olyan nagydíjat, mint Ausztráliában, amikor egy pozitív teszt után törölték az eseményt, még a pénteki szabadedzések előtt. Emiatt különösen óvatosnak kell lennie az érintetteknek, akik tisztában is vannak ezzel.

A helyzet javult Ausztriában, és tudjuk, hogy a Red Bull milyen professzionális szervezetként működik, így minden esély meg lehet arra, hogy a nagydíj megrendezésre kerüljön. Az egészségpolitikai kérdésektől független egy szezonnyitó Spielbergben egyedülálló lehetőséget jelentene a turisztikai régió számára.

Ez lenne az első nagy nemzetközi sportesemény világszerte, és tudjuk, hogy milyen kiváltság a Forma-1-ben évadnyitót rendezni. Hermann Schützenhöfer kormányzó (ÖVP) az APA osztrák hírügynökség idézete szerint azt mondta, támogatja a Red Bull Ring F1-es ötletét, hogy idén megrendezzék a nagydíjat, mert úgy gondolja, nem szabad elveszíteni a pozitív hozzáállásukat ezekben a nehéz időkben.

A politikus hozzátette, nagyon hálásak Dietrich Mateschitz, a Red Bull tulajdonosának erőfeszítéseiért a helyi közösségben, és csodálatos lenne, ha egy izgalmas nagydíj által is pozitivitást sugároznának a külvilág felé, többek között a régióról, legalább a televízión keresztül.

