Nagy csatát vívott a 12-es rajtszámért Antonelli és Doohan

A Forma-1 jelenlegi versenyszabályzata alapján a pilótáknak olyan rajtszámot kell választaniuk, ami egész karrierjük során velük marad. Ezek akkor válnak elérhetővé, ha egy pilóta Forma-1-es karrierje hivatalosan is véget ér – két évvel azután, hogy legutolsó alkalommal rajthoz állnak.

A 12-es szám 2019-ben vált elérhetővé, a brazil Felipe Nasr volt az utolsó, aki ezzel versenyzett 2015-ben és 2016-ban. Mivel jövőre több újonc is lesz a Forma-1-ben, érdekes helyzet állt elő, mivel az Alpine-től Doohan és a Mercedestől Antonelli is erre nyújtották be az igényüket.

Nemrég egy Instagram-videóban 2025-ös szerződése után Doohan elárulta, hogy a 12-es számra esett a választása: „Szerintem most már eléggé egyértelmű, hogy a 12-est fogom választani. A nyári szünet alatt eldöntöttem ezt és aztán le is foglaltuk, szóval ez lesz a rajtszámom az első Forma-1-es szezonomban.”

Azonban értesüléseink szerint Doohan és az Alpine tudta nélkül a Mercedes maga is bejelentkezett Antonelli nevében a 12-es rajtszámért 2025-re. Az FIA eljárása ilyenkor az, hogy az kapja meg a rajtszámot, aki először pályázott rá. Ebben az esetben több forrásunk is arról beszélt, hogy a Mercedes volt a gyorsabb, így Doohannek másik számot kell választania.

Az Olasz Nagydíjon a rajtszámának jelentőségével kapcsolatban Antonelli elmondta, azért nyerte el a tetszését, mert Ayrton Senna is ezt használta 1985-től a győztes 1988-as idényig: „Igen, a 12-est fogom választani. Sok szám tetszett, de a 12-es különleges, mert egy bálványomé is ez volt. Az F4 óta ezt használom, mindig jól jött, szóval nincs okom változtatni.”

Antonelli érdekes módon már az Olasz Nagydíj első szabadedzésén – vagyis a tíz percben, mielőtt összetörte a W15-öst – is a 12-es számot használta. Minden csapatnak ki van jelölve, mely rajtszámokat használhatják a szabadedzéseken szereplő újoncaik, a Mercedesé a 42-es és a 43-as.

Azonban a 43-as nem volt elérhető, ugyanis a Williams újonca, Franco Colapinto ezt választotta állandó rajtszámként a szezon végéig. Mivel a Mercedes nem akarta a 42-est adni Antonellinek, különleges engedélyt kaptak, hogy már most a 12-es rajtszám legyen a fiatal olaszé.